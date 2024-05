Bosco Integrale, birra in festa

Sabato e domenica, dalle 11 alle 24 al Bosco Integrale ci sarà "Birra nel Bosco", il primo Festival della birra artigianale irganizzato dalla Fondazione Caterina Novi in collaborazione con il podcast "Due microfoni e una birra", con 6 birrifici di cui Biren di Dosso, Liquida di Ostellato e 20 tipi di birra. In programma, tantissime degustazioni tenute da maestri birrai in collaborazione con Antica Formaggeria di Pieve di Cento, Negrini Salumi di Renazzo e Fabbri Frutta di Cento. Poi ancora conferenze, musica, intrattenimento per bambini, benessere e cibo grazie allo stand gastronomico della società carnevalesca Mazalora. Per i più piccoli ci saranno Kenny Art Balloons, Beppe Ferrari con i suoi giochi di una volta, la musica con i The RobBetti e Esc in programma sabato sera e Patty Erario e Simone Stefanini la domenica.