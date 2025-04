Bosco Integrale, con la primavera tornano i fiori. Nel weekend previste passeggiate e picnic

Torna la primavera, torna il verde sugli alberi, tornano i fiori e si torna al Bosco. Sabato e Domenica il Bosco Integrale apre le sue porte dalle 10 alle 19, sotto i primi soli primaverili si avrà la possibilità di passeggiare per il Bosco, partecipare ad una delle tante attività presenti, fare un pic-nic sul prato, scoprire le sorprese nascoste tra gli stand dei vari mercatini o godervi un aperitivo con l’accompagnamento musicale delle band presenti.

Il Bosco Integrale, in ricordo di Caterina Novi, è un progetto di integrazione tra uomo e natura, tra generazioni, tra diversità, tra realtà del territorio. Vogliamo tutelare e creare biodiversità e coesistenza tra persone, animali e piante in uno stesso ecosistema, per creare un equilibrio grazie alle loro reciproche relazioni.

Il progetto è volto alla creazione di uno spazio di scambio, di educazione e di convivenza tra anziani, bambini e disabili, all’interno di un bosco di cinque ettari intatto e naturale, attraverso pratiche sostenibili e intergenerazionali: un asilo con lezioni all’aperto, un centro anziani immerso nel verde, laboratori intergenerazionali, soluzioni abitative sostenibili per anziani e disabili, esercizio fisico, agricoltura e ristorazione sociale. Inoltre lo scopo è sviluppare un percorso botanico all’interno del bosco, con classificazione delle piante e fauna.