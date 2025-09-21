Bosco Integrale, progetto inclusivo col sostegno di Unicredit

Il Bosco Terapeutico è un progetto realizzato dalla Fondazione Caterina Novi di Cento e che ha trovato il sostegno di Unicredit per acquistare specifiche attrezzature per rendere il bosco più accessibile e funzionale alla realizzazione di percorsi di verde terapeutico e di orticoltura terapeutica per disabili, caregiver e individui vulnerabili, coinvolgendoli in attività che favoriscono la socialità e la riattivazione di competenze individuali. Si tratta di un importante tassello del progetto della Fondazione Caterina Novi che UniCredit ha sostenuto attraverso i fondi raccolti con le carte di credito etiche della banca, disponibili per i privati e per le imprese per contribuire a iniziative solidali e con l’aggiunta del contributo dell banca, alimentare il Fondo Carta Etica.

Realizzato, dunque, un percorso sensoriale nel Bosco Integrale, reso accessibile da una passerella in legno leggermente rialzata che si snoda tra piante biodiverse, incontrando una zona di orto a terra piantumato ad aromatiche e piante fiorite, un orto rialzato con cassoni in legno per facilitare l’attività dei più fragili e una zona boschiva immersiva. Si innesta su una pedana didattica su cui sono stati installati quattro tavoli orto studiati per permettere alle persone con disabilità motoria di cimentarsi nelle attività di orticoltura. Ogni tavolo è dotato di vasche per il terriccio, dove piantare semi e piantine, e di un banco d’appoggio per le attrezzature. Sono stati acquistati anche strumenti per la manutenzione del verde, il giardinaggio, la coltivazione e la raccolta, e un impianto di irrigazione.