Bosco integrale, sei giorni tra natura e benessere

ApritiBosco Festival. Sei giorni tra natura, cultura e benessere nella prima area di rigenerazione urbana centese. Da oggi al 15 giugno, due weekend per riscoprire il legame tra uomo e ambiente, tra pratiche lente, musica dal vivo e riflessioni sulla sostenibilità. Riconnettersi con la natura non è più un gesto romantico, ma un’urgenza culturale. È con questa consapevolezza che torna ApritiBosco Festival, appuntamento annuale che si svolge all’interno del Bosco Integrale, un polmone verde che spicca per contrasto nel grigiore della zona industriale di Cento. Come ormai da tradizione l’edizione 2025 si articolerà in sei giornate distribuite su due fine settimana consecutivi. Il programma di quest’anno conferma l’identità del festival: una proposta multidisciplinare che coniuga benessere fisico e interiore, divulgazione scientifica e ambientale, spettacoli culturali e momenti di intrattenimento, tutti accomunati da una grande attenzione alla sostenibilità. Non un evento di massa, ma un’esperienza costruita su misura per chi cerca contatto autentico con sé stesso, con gli altri e con il paesaggio naturale. La struttura delle giornate è scandita da tre macroaree tematiche, associate a diversi momenti della giornata. L’edizione 2025 ruota attorno al tema "Storie di Cura e Natura", che attraversa le diverse attività suggerendo una riflessione trasversale: cosa significa oggi prendersi cura della natura, e cosa può restituirci?