"Bosco integrale, un percorso aperto a tutti"

E’ sempre più vivo il Bosco Integrale di via Ferrarese che cerca sempre più di diventare un luogo aperto. A questo proposito sono tante le idee sia legate ad eventi ma anche alla sua sistemazione con un progetto ambizioso per il quale la Fondazione Caterina Novi ha aperto un crowfunding su www.ideaginger.it dal titolo "Un bosco per tutti".

"Insieme possiamo rendere il Bosco Integrale in ricordo di Caterina Novi, accessibile a tutta la comunità – spiegano dalla Fondazione - Vogliamo che sia accessibile veramente a tutti. Per questo abbiamo studiato un percorso che si snodi tra gli alberi, realizzato tramite un sistema di passerelle in legno che vadano ad abbattere tutte le barriere architettoniche naturali presenti nel sottobosco. Una struttura che possa permettere a disabili, ad anziani ma anche a bambini di immergersi nel verde del bosco. Abbiamo già ricevuto una importante donazione che ci ha permesso di cominciare il progetto ma per portarlo a termine abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti perché abbiamo pochi giorni a disposizione per raccogliere 10.000 euro, che utilizzeremo per completare, entro l’estate, un percorso di 70 metri all’interno del bosco".

E se supereranno l’obiettivo, continueranno a costruiremo pedane di sosta rendendo praticabili anche altre aree. "Il sistema di passerelle in legno leggermente sopraelevate da terra che vogliamo costruire ci aiuterà ad ospitare e far immergere nella natura persone con disabilità in primis ma anche famiglie con bambini piccoli e anziani – spiegano dalla Fondazione - Infatti, il progetto prevede che tutto il percorso venga costruito seguendo la normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche, cercando là dove possibile di andare anche oltre gli standard minimi. Grazie ad un primo aiuto datoci da donatori del territorio, fortunatamente non partiremo da zero ma abbiamo bisogno di aiuto per arrivare almeno entro l’estate ad una lunghezza di 70 metri, al momento nostro primo obiettivo in questo progetto". Se si raccoglierà una cifra maggiore rispetto al primo obiettivo, si procederà con due diversi step.

"Il primo prevede l’introduzione di pedane di sosta lungo il percorso: realizzate con lo stesso sistema in legno, saranno spazi di pausa per la contemplazione ma zone adatte ad ospitare attività per piccoli gruppi. Questo renderà le passerelle un verso e proprio luogo – illustrano - Il secondo prevede la continuazione del percorso, ramificandolo all’interno del Bosco per continuare l’opera di accessibilità dell’intera area". Il Bosco Integrale è un bosco di pianura situato in una zona industriale a Cento, che ha sviluppato una preziosa biodiversità che lo rende unico nel suo genere ma è anche spazio di integrazione tra persone e natura e luogo di inclusione.

Laura Guerra