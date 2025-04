"Bosco Mesola senza Consulta: tanti problemi irrisolti"

"E’ una situazione di stallo quella della Consulta di Bosco Mesola, che non riesce a svolgersi per impedimenti vari ed anche, per usare un termine calcistico, con un po’ di ’melina’". Lo dice Elena Fabbri (nella foto), che assieme ai colleghi Silvana Marchesini e Suellen Roccati formano i tre componenti dell’opposizione rispetto ai cinque della maggioranza, snocciolando le difficoltà nella formazione stessa della Consulta della frazione di Mesola. Sostiene come da ottobre questo organismo di Bosco Mesola non venga convocato rispetto alle altre cinque consulte del comune mesolano.

"Il primo incontro non si è concluso con l’insediamento perché non erano stati convocati il capogruppo e i consiglieri dell’opposizione. In seguito sono state fatte le convocazioni correttamente e l’insediamento ha avuto luogo. Ai primi di dicembre abbiamo presentato una richiesta di convocazione, posticipata per volontà dei 5 membri della maggioranza, per loro impegni personali e l’impossibilità di trovare una data che fosse libera per loro. A febbraio nuova richiesta senza risposta. Nel frattempo i cittadini, Andrea Pregnolato in particolare e anche tanti altri, lamentano – prosegue Fabbri – come questo organismo non discuta dei problemi della frazione, quali i cantieri sui ponti fermi da oltre un anno senza conoscerne i motivi".

Il sindaco di Mesola Lisa Duò liquida tutto come "una manovra della minoranza per apparire – afferma il primo cittadino –, se per motivi personali alcuni componenti si dimettono non possiamo che prenderne atto e rinviare la nomina. Lo abbiamo già spiegato, alla fine del mese i due componenti mancanti verranno sostituiti e la Consulta si potrà riunire".

cla. casta.