Boscoforte acquisita dalla Regione

La Regione Emilia-Romagna e l’Ente Parco acquisiscono la concessione d’uso dell’oasi naturalistica di Boscoforte, nel cuore delle Valli di Comacchio, all’interno del Parco del Delta del Po. Fino al 2042. L’operazione è frutto di un accordo sottoscritto tra la proprietà privata della penisola, la Regione, l’Ente che gestisce il Parco, che consentirà all’Ente stesso di disporre dell’area (negli ultimi dieci anni accessibile solo per un breve periodo dell’anno e unicamente nei fine settimana) per 365 giorni all’anno. La Regione, inoltre, metterà a disposizione del Parco del Delta del Po 100mila euro all’anno per il mantenimento, la custodia e la valorizzazione di Boscoforte e dell’intero sistema di visita delle Valli meridionali di Comacchio, da Bellocchio a Punta Canaletta, anche per consentire una maggiore fruibilità della penisola da parte dei cittadini, pur nel pieno rispetto della conservazione degli habitat e delle specie.

Un investimento finanziario importante, di durata ventennale, che si aggiunge a un altro significativo stanziamento che la Regione ha messo nella disponibilità del Parco del Delta del Po per poter procedere all’acquisto delle aree A e B delle oasi di Ortazzo e Ortazzino nel Ravennate. A illustrare contenuti e finalità dell’accordo, ieri sono stati gli assessori regionali Barbara Lori e Paolo Calvano, l’assessore del Comune di Ravenna Igor Gallonetto, la presidente del Parco Delta del Po Aida Morelli e, in collegamento video, il presidente della Provincia di Ferrara Gianni Michele Padovani. "Grazie a questo accordo, di durata ventennale, e alle risorse che la Regione metterà a disposizione dell’Ente Parco annualmente – sottolineano Lori e Calvano –, verranno promossi ulteriori e importanti interventi di conservazione e tutela di un’oasi naturalistica ricca di specie e di biodiversità".

Come evidenziato da Aida Morelli, "i fondi, assieme alla durata dell’accordo che in precedenza era sempre annuale, permetteranno all’Ente Parco di programmare e attuare una conservazione attiva dell’area e un vero rilancio della sua fruizione naturalistica". Piena soddisfazione per la convenzione che è stata siglata da Società Bonifica Valli Meridionali di Comacchio s.r.l., Regione ed Ente Parco viene espressa dal presidente della Provincia Padovani: "La penisola di Boscoforte rappresenta un sito di grandissimo pregio naturalistico di cui vanno preservate la conservazione e la fruizione. E proprio grazie a questo nuovo accordo saranno garantiti la manutenzione e il monitoraggio puntuale dell’area".

Valerio Franzoni