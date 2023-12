"Boscoforte, Comune lasciato fuori dai giochi"

"In questi giorni due fatti importanti riguardanti le valli di Comacchio e il Parco del Delta del Po sono avvenuti senza che il Comune sia intervenuto nel merito". Questo è ciò che viene ravvisato dalla capogruppo consiliare de’ La Città Futura-M5S Sandra Carli Ballola. Il primo fatto è relativo alla nuova convenzione ventennale tra Regione Emilia Romagna, Parco Delta del Po e Società Bonifica Valli meridionali di Comacchio srl, per la concessione d’uso della penisola di Boscoforte, in base alla quale la parte meridionale viene resa disponibile tutto l’anno per una fruizione turistica.

"Quello che sconcerta è che il Comune di Comacchio non è menzionato, né è stato coinvolto in questo accordo – evidenzia la consigliera -, accordo che ignora ancora una volta il Protocollo siglato nel 2008 tra la Regione, il Parco, le province di Ferrara e Ravenna, il Comune di Comacchio e Società bonifiche Valli meridionali di Comacchio spa nel quale si affermava che ‘la proprietà della penisola di Boscoforte sia ceduta , ad esclusione delle case di caccia e dello specchio d’acqua ad esse contiguo, a titolo gratuito all’amministrazione regionale e conseguentemente in concessione al Parco’". In ottemperanza a quanto inserito nel protocollo, ricorda Carli Ballola, "è stato realizzato l’argine ciclabile da 5 milioni di denaro pubblico che delimita le diverse proprietà: quindi il Protocollo è praticato per certi versi, ma non per altri. Così non è chiaro ciò che sta avvenendo per l’ex casone di vigilanza di Sant’Alberto, a suo tempo ristrutturato dal Comune di Comacchio con fondi regionali, e oggi disputato con la Società Bonifica valli meridionali di Comacchio, per quanto ci risulta. Sappiamo che una delle obiezioni è che il Protocollo del 2008 non è mai stato approvato dalla Giunta regionale, ma notiamo che per certi aspetti è applicato e che per altri no. Il Comune di Comacchio ha il dovere di discutere con la Regione questa retrocessione nella definizione di una gestione unitaria e di valorizzazione ambientale delle Valli di Comacchio nel rispetto non solo dei privati ma della parte pubblica".

Il secondo fatto riportato dalla consigliera è la decisione della Regione che, attraverso l’assessore Paolo Calvano, in commissione Bilancio ha tracciato un piano di alienazioni che prevede tra l’altro la ‘valorizzazione dell’area ex centro ittico di valle Campo- ex Sivalco’: "Anche qui non abbiamo sentito nessun pronunciamento da parte del Comune. Per quanto ci riguarda, esprimiamo il timore che l’area possa essere venduta a privati". Il gruppo La Città Futura-M5S rilancia la necessità di creare nell’area "un centro di ricerca e di formazione professionale ed universitaria con una sede decentrata della facoltà di acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche dell’Università di Bologna o dell’Università di Ferrara. Ma per fare tutto questo occorre avere un’idea di quello che si vuol fare delle Valli ed esserne protagonisti, non attori passivi come finora è successo con questa Amministrazione".

