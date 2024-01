Boscoforte, il Comune:: "La pista è affare del Parco"

COMACCHIO

In merito alla recente Convenzione che regolerà la fruibilità di parti dellapPenisola di Boscoforte, l’assessore Antonio Cardi ritiene doveroso esprimere la posizione dell’amministrazione comunale di Comacchio sull’intesa raggiunta tra Regione, Parco e Proprietà della Penisola. "Preso atto che sia la Regione che la proprietà ritengono non cogenti gli accordi previsti nel Protocollo d’Intesa del 2008 afferenti la cessione a titolo gratuito della Penisola di Boscoforte al demanio regionale – afferma Cardi -, il Comune di Comacchio nell’ambito della dialettica politica instauratasi con la Regione si ritiene comunque soddisfatto dall’accordo scaturito". Il principale motivo di soddisfazione, come riporta l’assessore, consiste nell’impegno assunto dalla Regione a finanziare le attività di mantenimento, valorizzazione e controllo dell’area concessa al Parco e del sistema di fruizione del comparto delle Valli meridionali di Comacchio con un trasferimento annuale al Parco pari a 100.000 euro per l’intera durata ventennale dell’accordo: "Queste risorse regionali – prosegue - potranno essere ragionevolmente utilizzate dal Parco anche per effettuare la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dell’Argine degli Angeli e della relativa pista ciclabile che fanno parte, senza ombra di dubbio, del sistema di fruizione del comparto delle Valli meridionali di Comacchio".

Come evidenziato dall’assessore, l’Argine degli Angeli e la relativa pista ciclabile costituiscono un patrimonio del Comune di Comacchio, e più in generale dell’intero areale vallivo, caratterizzato da un oggettivo ed indiscusso successo in termini di flussi cicloturistici, "di cui ormai anche i più ostinati detrattori non possono fare altro che prendere atto in termini fattuali. Giova ricordare che il Comune di Comacchio si è sempre rifiutato categoricamente di prendere in carico l’opera, all’insegna del motto "chi lo inaugura se lo mantiene" – sottolinea Cardi -, anche in virtù della dichiarata non cogenza del Protocollo d’Intesa del 2008 che ne ha pur sempre determinato la realizzazione. Per l’attuale Amministrazione di Comacchio l’Argine degli Angeli e la relativa pista ciclabile è faccenda del Parco. Il venir meno del Protocollo d’Intesa fa venire meno anche qualsiasi garanzia in merito alla continuità dell’esercizio dell’attività venatoria nella Penisola di Boscoforte; attività che verrà gestita esclusivamente dal Comune di Comacchio in quanto titolare dell’Azienda Faunistica Venatoria, salvo eventuali pronunce della giustizia amministrativa, che comunque dovranno essere rispettate". Queste, dunque, le parole con cui l’assessore Cardi chiarisce la posizione dell’Amministrazione Comunale riguardo la questione.

Valerio Franzoni