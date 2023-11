Boscoforte, l’oasi aperta tutto l’anno ai turisti

È stata annunciata lunedì l’acquisizione, fino al 2042, della concessione d’uso dell’oasi di Boscoforte, nel cuore delle Valli di Comacchio, da parte della Regione Emilia-Romagna ed Ente Parco del Delta del Po. Un’operazione frutto dell’accordo sottoscritto tra la proprietà privata della penisola, la Regione e l’Ente Parco. E nella stessa giornata, il Comitato Esecutivo dell’Ente di gestione del Parco del Delta del Po ha deliberato la nuova convenzione che permetterà la riapertura alle visite della penisola. Boscoforte è nell’immaginario collettivo degli appassionati di birdwatching e di escursioni nella natura in generale, un punto di riferimento. Sita nel cuore delle Valli di Comacchio, è indubbiamente un’area di grande fascino e di elevatissimo valore naturalistico, in particolare per la presenza di migliaia di uccelli acquatici, nei diversi periodi dell’anno. Successivamente alla costituzione dell’Ente di gestione del Parco del Delta del Po, quest’ultimo, assieme alla stessa Provincia di Ferrara e al Comune di Comacchio, hanno per anni cercato accordi per permettere nuovamente la visita a quest’area così nota e interessante. Da circa 10 anni a questa parte, le visite erano possibili per un breve periodo dell’anno e solamente nei fine settimana, grazie ad un accordo sottoscritto tra la proprietà e l’Ente Parco. Pertanto, nel corso del 2023, l’Ente Parco, con il costante supporto della Regione, ha ricercato un nuovo accordo con la proprietà privata di Boscoforte. La convenzione approvata dal Comitato Esecutivo permetterà una maggiore possibilità di fruizione della penisola. La concessione d’uso, infatti, oltre a permettere all’Ente Parco di disporre dell’area per un lungo periodo (fino al 2042), prevede l’accesso per 365 giorni all’anno e non ha limitazioni orarie (che saranno, comunque, introdotte dall’Ente Parco per ragioni di conservazione). Inoltre, raddoppia l’area di visita, aggiungendo al percorso ad anello iniziale, un secondo anello. Infine, la Regione metterà a disposizione dell’Ente Parco 100mila euro all’anno per il mantenimento di Boscoforte e del sistema di visita delle Valli. "Questi fondi, assieme alla durata dell’accordo (che in precedenza era sempre annuale) permetteranno all’Ente Parco di programmare e attuare una conservazione attiva dell’area e un vero rilancio della fruizione naturalistica della penisola di Boscoforte" – commenta la presidente del Parco del Delta del Po, Aida Morelli, che da volontaria aveva contribuito alle aperture dell’Oasi di Boscoforte tra gli anni ’80 e ’90.

Valerio Franzoni