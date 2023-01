Boss, spostarsi dal parco? Petizione ’bocciata’ "Zona Sud inadatta: divieti e traffico in tilt"

di Federico Di Bisceglie Il concerto di Bruce Springsteen, in programma il 18 maggio prossimo, si farà al parco Bassani. La petizione che chiedeva, tra le altre cose, di spostare l’evento nell’area Sud della città, in zona aeroporto, è stata ’bocciata’ dall’amministrazione. Ma quella che arriva dagli uffici non è una risposta politica, bensì una dettagliata relazione tecnica – firmata dal direttore generale Sandro Mazzatorta – nella quale vengono spiegate le ragioni per le quali la richiesta contenuta nella petizione è irrealizzabile. I punti principali, al netto dell’aspetto legato all’indotto economico (comunque non di poco rilievo), sono quattro. La zona indica nella petizione, si legge nella nota del Comune, "è un’area aeroportuale di proprietà demaniale, concessa ad Enac, adibita a infrastrutture e impianti aeroportuali nella quale si svolgono attività aeroportuali". Pertanto è "vietata qualsiasi attività che possa intralciare o disturbare il normale svolgimento delle attività aeronautiche". Si tratta poi di una zona "particolarmente urbanizzata e densamente popolata, con un grande centro commerciale, diverse aziende e vicine aree residenziali in continuità con l’area: un concerto -evento come quello di Springsteen bloccherebbe completamente l’accesso a tali edifici e infrastrutture". Non solo. Sussiste, infatti, anche un problema di carattere logistico legato alla viabilità. "L’asse...