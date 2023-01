Botte a fidanzata e militari

Si dice che tra moglie e marito non bisogna mettere il dito, ma se domenica non fossero intervenuti i carabinieri poteva finire decisamente male. Teatro della vicenda è Santa Maria Codifiume. Domenica sera il centralino della compagnia di Portomaggiore è stato tempestato di segnalazioni da parte dei residenti allarmati per un litigio degenerato in rissa, davanti agli avventori impauriti, tra un uomo e una donna nei pressi di un locale pubblico, in via Cesare Terranova. Sul posto è stata inviata una pattuglia, che è arrivata nel giro di pochi minuti. I militari sono arrivati quando la lite era al culmine. In particolare sono stati identificati F.W., 32 anni, bolognese, il quale stava discutendo animatamente con la compagna, 27 anni, anche lei bolognese. Quest’ultima affermava che l’uomo l’aveva aggredita e minacciata nel corso di una lite scaturita da motivi sentimentali. Nonostante la presenza dei carabinieri il fidanzato ha continuato a inveire contro la giovane e ha cercato di aggredirla, tanto da indurre i militari a frapporsi tra i due, per evitare che la vittima venisse colpita.

Per tutta risposta il fidanzato irruento ha minacciato di morte i militari e li ha addirittura aggrediti, spintonandoli per farsi largo e raggiungere la ragazza, facendo cadere a terra uno degli operanti. A questo punto F.W. veniva è stato arrestato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia, a Portomaggiore, fino alla mattina di ieri, quando il giudice monocratico del Tribunale di Ferrara lo ha condannato, a seguito di patteggiamento, alla pena di un anno di reclusione. Anche in questa occasione i carabinieri ricordano che l’Arma dispone di personale addestrato e dedicato alla grave problematica della violenza di genere e contro le fasce deboli, per cui le vittime non debbono esitare a rivolgersi ai Comandi o semplicemente chiedendo aiuto, ma anche consiglio, agli operatori del 112. Franco Vanini