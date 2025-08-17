Sam, un addio pesante

17 ago 2025
FEDERICO MALAVASI
Botte ai genitori, figlio finisce in carcere

Porto Garibaldi, una lite per una questione di soldi è degenerata. Il giovane ha ferito il padre, la madre e assalito i carabinieri

Anche i carabinieri intervenuti sul posto sono stati aggrediti

L’ennesima lite per le stesse ragioni e, ancora una volta, l’esplosione di violenza. Le mura di quella casa di Porto Garibaldi non sono purtroppo nuove a scene di quel tipo. Già negli anni scorsi avevano infatti fatto da teatro a bisticci e aggressioni da parte del figlio ai danni dei genitori. Stavolta, però, la sfuriata finita a botte si è conclusa con le manette ai polsi. Il giovane, 26 anni, è stato arrestato dai carabinieri e accompagnato in carcere in attesa di comparire (verosimilmente domani mattina) davanti al giudice per le indagini preliminari per l’udienza di convalida.

I fatti. Tutto è cominciato la mattina di Ferragosto. Il 26enne ha iniziato a discutere animatamente con i genitori con i quali convive in un appartamento sulla costa. Non è la prima volta che in famiglia sorgono litigi accesi, spesso legati ai soldi che il ragazzo pretenderebbe per poter acquistare la droga. L’altra mattina, però, il battibecco è rapidamente degenerato in violenza. Il ragazzo, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, si sarebbe scagliato improvvisamente contro i genitori per poi colpirli con una pioggia di calci e pugni. A riportare la calma è stato l’intervento dei carabinieri, i quali – chiamati dai coniugi che si sono trovati ad affrontare il raptus del figlio – hanno prestato soccorso ai malcapitati e bloccato il ragazzo.

Un intervento comunque non tra i più semplici dal momento che, alla vista dei militari, il giovane se l’è presa anche con loro, assalendoli. Nel parapiglia, il padre e la madre hanno riportato alcune contusioni e ferite. Per loro sono state necessarie cure mediche e le lesioni rimediate sono state giudicate guaribili in 21 giorni. Per il 26enne sono infine scattate le manette. La giornata di Ferragosto per lui si è quindi conclusa in una cella del carcere di via Arginone, in attesa appunto di comparire davanti al giudice. In quella sede potrà scegliere se parlare e spiegare la propria versione dei fatti o se invece rimanere in silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere.

Come accennato, non è la prima volta che litigi e aggressioni scoppiati in quella casa arrivano all’attenzione della procura. Due, finora, le denunce depositate, sempre per vicende analoghe. La prima risale al 2023, anche se alla fine i genitori avevano deciso di ritare la querela. L’altra, invece, è di quest’anno. Quello dell’altro ieri è dunque il secondo episodio nell’arco di pochi mesi.

f. m.

