Botte ai genitori per avere i soldi, disposto il carcere per il figlio

Rimarrà in carcere il 26enne arrestato il giorno di Ferragosto per aver malmenato i genitori al culmine di una lite per questioni di soldi. A stabilirlo è stato il giudice per le indagini preliminari Andrea Migliorelli che, ieri mattina, ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare. Il giovane, assistito dall’avvocato Elisa Cavedagna, ha ammesso i fatti, non negando la sua situazione di dipendenza da droga e alcol. Al momento, quindi, rimarrà in cella, ma non è escluso che possa lasciare l’Arginone qualora dovesse aprirsi la possibilità di un percorso in comunità.

I fatti che hanno portato all’arresto del ragazzo si sono verificati venerdì nella casa in cui il 26enne convive con i genitori. Quella mattina era scoppiata l’ennesima discussione legata a una richiesta di denaro da parte del figlio. Ben presto, la situazione è sfociata in violenza. Il 26enne si è scagliato contro i genitori con calci e pugni fino all’arrivo dei carabinieri, contattati dagli stessi coniugi. Alla vista dei militari, il giovane ne ha avuto anche per loro. Per il padre e la madre sono state necessarie cure mediche e, dopo gli accertamenti del caso, sono stati dimessi con una prognosi di 21 giorni ciascuno.

Per il figlio sono scattate le manette con la doppia accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. A quanto si apprende, non è la prima volta che una discussione tra le mura di casa degenera. Un primo episodio si era verificato nel 2023 (concluso con la remissione di querela) e un altro nei primi mesi di quest’anno.

f. m.