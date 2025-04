Botte alla convivente. Scattano i domiciliari con il braccialetto

CENTO

Arresto convalidato e domiciliari con il braccialetto elettronico nei confronti del 45enne siciliano, che al culmine di una lite, avrebbe tirato con forza dentro casa la convivente aggredendola e causandole contusioni e fratture. Per l’uomo sono stati concessi gli arresti domiciliari in quanto rientrerà a Palermo, molto distante da Cento e dalla persona offesa. Si è conclusa così la vicenda iniziata nei giorni scorsi: il 45enne siciliano era stato arrestato dai carabinieri dopo l’aggressione ai danni della convivente di poco più giovane, avvenuta nella serata di giovedì a Cento. L’uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia, era comparso l’altra mattina davanti al giudice per le indagini preliminari Andrea Migliorelli. Nell’ambito dell’udienza di convalida, ha risposto alle domande del magistrato esponendo la sua verità su quanto accaduto tra le mura di quell’appartamento poco prima dell’arrivo dei militari, chiamati da alcuni vicini che avevano sentito le grida di aiuto della malcapitata. Il 44enne avebbe ammesso di aver discusso in maniera accesa con la compagna e di averla afferrata in maniera un po’ brusca, ma solo per farla rientrare in casa e senza intenzione di farle del male. I fatti. Tutto comincia nella serata di giovedì in un’abitazione di Cento. Tra quelle pareti scoppia una lite, al culmine della quale la vittima, una donna di 44 anni, si rifugia sul terrazzo cercando riparo e chiedendo aiuto a gran voce. Ad ascoltare le sue urla sono alcuni vicini i quali, compresa la situazione, danno subito l’allarme al 112. Sul posto arrivano immediatamente i carabinieri della compagnia di Cento che riportano la situazione alla calma. Dopo aver affidato la donna alle cure dei sanitari, avviano tutti gli accertamenti necessari a chiarire i contorni dell’accaduto. Stando alle prime ricostruzioni, al culmine del bisticcio il convivente della malcapitata l’avrebbe aggredita causandole varie contusioni e fratture. La donna viene quindi accompagnata all’ospedale e, dopo le cure del caso, dimessa con una prognosi di 35 giorni a causa di una frattura allo sterno. Stando al suo racconto, come accennato, quello di giovedì sera non sarebbe un caso isolato.

m.r.