Botte alla fermata dei bus. Scuola e sindaci in campo

Battaglia di civiltà delle istituzioni in nome della sicurezza, all’indomani dell’episodio di violenza tra ragazzi accaduto a Finale Emilia ma con coinvolti anche alcuni ragazzi ferraresi. "Stanno suscitando parecchia apprensione gli episodi di violenza compiuti negli ultimi giorni nei confronti di studenti degli istituti superiori finalesi nei pressi del polo scolastico e sugli autobus di linea che collegano Finale Emilia con le cittadine limitrofe – si legge in una nota diffusa dall’amministrazione di Finale Emilia –. Le istituzioni, a cominciare dalle scuole hanno immediatamente alzato il livello di attenzione e già ieri si è svolto un primo incontro di coordinamento che ha coinvolto tutte le parti in causa: le direzioni scolastiche del liceo scientifico Morando Morandi e dell’istituto tecnico Ignazio Calvi, i consigli d’istituto in cui sono rappresentati genitori, studenti, docenti e collaboratori scolastici, i carabinieri e la polizia locale e i sindaci".

Venerdì su alcune corriere e ad alcune fermate degli autobus che collegano gli istituti superiori di Finale Emilia ai paesi del modenese e dell’Alto ferrarese, dalle 13 alle 16.30, si sono vissuti momenti di paura tra minacce e spintoni. Le testimonianze e le denunce si susseguono. Tre stranieri, non studenti, sulle corriere e alle fermate degli autobus di ritorno dalla scuola, hanno messo in atto la loro ‘strategia del terrore’ su studenti minorenni. Vogliono – e in altre occasioni hanno ottenuto con la paura e la violenza – i pochi euro che i ragazzi hanno in tasca per lo più per la merenda. Non è la prima volta, ma questa volta le denunce, che il senso civico delle famiglie del modenese e del ferrarese hanno messo in atto rivolgendosi alle forze dell’ordine, ha aperto a una richiesta corale di sicurezza. E la scuola è stata da subito al fianco dei suoi studenti. Se alcuni studenti ferraresi erano riusciti a scongiurare il peggio facendo dileguare la banda avvertendo ‘in diretta’ scuola, genitori e forze dell’ordine, per gli studenti modenesi pare sia stato più difficile, perché alcuni episodi sono avvenuti ‘dentro’ alla corriera. Un autista modenese pare sia arrivato anche a dover fermare l’autobus. La scuola è intervenuta, il comune di Finale Emilia ha risposto: "Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sugli episodi grazie al racconto di studenti, genitori e docenti – ha spiegato il sindaco di Finale Claudio Poletti –. Il comandante dei carabinieri, dopo aver consigliato agli studenti e alle loro famiglie di sporgere formali denunce e querele, ha confermato che le indagini stanno proseguendo. Si sta cercando di capire se ad agire è un unico gruppo di violenti o sono diversi gruppuscoli che si muovono nel territorio".