Botte all’oratorio, ferito un giovane

Una zuffa nata pare per rancori tra i due. E così, due adolescenti, si sono feriti a vicenda e uno è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Cona. È successo ieri pomeriggio all’oratorio della parrocchia di San Benedetto. Alla rissa ha assistito una dozzina di coetanei, fino all’arrivo dei carabinieri della Compagnia di Ferrara, intervenuti per placare gli animi dei due ragazzini. Il minore finito all’ospedale ha rimediato diverse ferite. I due si sono presi a pugni ed è stato inutile cercare di dividerli. Soltanto quando uno dei due ha avuto la peggio, la lite si è fermata. Sul posto, come detto, sono intervenuti i militari dell’Arma, che hanno cercato di ricostruire l’accaduto. Il minore ferito non è in gravi condizioni. Entrambi i ragazzini sono dei frequentatori abituali dell’oratorio.

Secondo alcuni testimoni, ma l’esatta ricostruzione dei fatti deve essere necessariamente confermata dai carabinieri, i due sarebbero arrivati ieri pomeriggio all’oratorio perché frequenterebbero il dopo scuola. Qui poi sono iniziate a volare parole grosse tra i ragazzini. E ne è scaturita una violenta zuffa. Con i due a darsele di santa ragione. Alla fine la situazione si è ricomposta, ma potrebbero esserci degli strascichi, visto che uno dei due è rimasto ferito.

Il parroco di San Benedetto Damiano Abram, raggiunto al telefono: "Ero in chiesa e non ho visto niente, mi hanno raccontato l’accaduto, ma se n’è occupato il nostro incaricato. Spero che si risolva tutto al più presto. Non sapevo che uno dei due ragazzi fosse rimasto ferito". I militari, dopo la violenta lite, sono rimasti per qualche ora sul posto per ricostruire l’accaduto. All’origine della zuffa ci sarebbero dei futili motivi. Dissapori, come detto, che ieri evidentemente non è stato possibile arginare solo a parole.

re.fe.