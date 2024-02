Botte alla compagna e litigi per gelosia: ai domiciliari

Ferrara, 27 febbraio 2024 – L’ultimo litigio, avvenuto alcuni giorni fa, ha scoperchiato un ‘vaso di Pandora’ di violenze e abusi che, stando ai racconti della presunta vittima, proseguiva dal settembre scorso. Le indagini avviate dalla squadra mobile a seguito di quella denuncia hanno portato a chiudere il cerchio sull’ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia, culminato con l’esecuzione di un provvedimento del giudice che dispone gli arresti domiciliari per il convivente di una ferrarese quarantenne. L’uomo deve ora rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Per comprendere i contorni della vicenda bisogna tornare indietro di qualche giorno, fino agli inizi del mese. I due, entrambi italiani e quarantenni, iniziano a litigare. Un bisticcio furioso che spinge i vicini di casa a dare l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto arriva la polizia che, dopo aver riportato la calma, punta la lente di ingrandimento su quanto stava accadendo tra quelle mura.

I racconti della malcapitata fanno immediatamente capire che quel litigio non è un caso isolato. Anzi. Gli ultimi mesi di quella relazione sarebbero costellati di episodi di violenza, urla e percosse. Partendo dalla denuncia della donna, gli agenti avviano una serie di indagini fatte di ricostruzione di episodi e testimonianze attraverso le quali inizia a prendere forma un puzzle di soprusi e umiliazioni.

Secondo quanto emerso, la quarantenne sarebbe infatti finita in un vortice di violenza, ingiurie e minacce da cui non è semplice uscire. La scintilla di tali comportamenti, secondo gli uomini della squadra mobile, sarebbe da ricercare nella gelosia dell’uomo che, in certi casi, si è spinta fino al punto da creare nella vittima timore per la propria incolumità.

Scavando nel passato della coppia, gli investigatori della questura hanno poi portato alla luce almeno due episodi nei quali i litigi sarebbero degenerati in aggressioni fisiche. In un caso, lui l’avrebbe colpita causandole ferite guaribili in quindici giorni. In un altro le botte avrebbero causato alla convivente una settimana di prognosi. Raccolti tutti gli elementi, gli inquirenti hanno chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Misura che hanno eseguito nei giorni scorsi.

Il difensore dell’indagato, l’avvocato Renato Jani, ridimensiona la portata delle contestazioni. "Il mio assistito respinge ogni accusa così come viene formulata dalla convivente – afferma –. Sostiene si sia trattato soltanto di litigi in ambito familiare, che spesso scoppiavano nel fine settimana quando alzavano un po’ il gomito. Tutto verrà dimostrato e chiarito nelle sedi opportune".

Dalla questura evidenziano infine l’importanza di denunciare per porre fine a violenza e soprusi. "La vicenda evidenza, ancora una volta – si legge in una nota di palazzo Camerini – l’importanza di denunciare comportamenti di violenza e intimidazione, poiché solo informando tempestivamente le istituzioni è possibile intervenire in tempo prima che simili atteggiamenti possano degenerare in episodi ancora più gravi".