Botte dopo la lite per un sorpasso. Condannato giovane automobilista

Quel battibecco per un sorpasso gli era costato uno schiaffo talmente violento da causargli la rottura del timpano. Nei giorni scorsi, però, a più di tre anni dai fatti, il tribunale ha presentato il conto all’aggressore. Per l’altro automobilista, accusato di lesioni per aver fatto degenerare in violenza quel banale litigio stradale, è arrivata la condanna a un anno di reclusione (pena sospesa), oltre a una provvisionale da 3.500 euro (il risarcimento sarà invece da definire in separata sede). Non si esclude che la difesa dell’imputato ricorra in appello ma, al momento, è stato messo un primo punto fermo giudiziario a una vicenda iniziata il 5 giugno del 2021 a Vigarano Mainarda.

Protagonista della vicenda è un cinquantenne residente a Vigarano. Quel giorno l’uomo stava rientrando a casa in auto con la moglie e i figli piccoli dopo aver partecipato a una festa di compleanno. Mentre procedono sulla strada che li riporta a Vigarano, nasce una questione con due auto che li precedono. Tutto comincia da un sorpasso, durante il quale scoccano le prime scintille. Poco più avanti, le vetture si fermano a un passaggio a livello. È lì che esplode la lite. Il cinquantenne scende e si trova davanti l’imputato, un 24enne residente fuori provincia alla guida di una delle due macchine coinvolte nella manovra di pochi istanti prima. I toni si alzano e il giovane – questa l’accusa – sferra un violento schiaffo sull’orecchio sinistro del vigaranese. La botta è talmente forte da farlo rovinare a terra. Dopo l’aggressione, il 24enne monta in macchina e riparte. La moglie della persona offesa riesce però a prendere il numero di targa, che finisce immediatamente all’attenzione dei carabinieri. Nel frattempo, il malcapitato finisce all’ospedale di Cona, dove gli viene diagnosticata la lacerazione della membrana del timpano sinistro. Oltre quaranta giorni di prognosi.

Le indagini muovono rapidamente i propri passi e i militari riescono a risalire al presunto responsabile dell’aggressione. L’inchiesta sfocia così in un processo, concluso nei giorni scorsi davanti al giudice Giovanni Solinas. Il vigaranese si è costituito parte civile con l’avvocato Milena Catozzi. In udienza, i testi della difesa hanno sostenuto che l’imputato si sia soltanto difeso, versione smentita dai testimoni di parte civile, che hanno invece parlato di una vera e propria aggressione. Ascoltate le conclusioni delle parti, il tribunale ha emesso il proprio verdetto, con la condanna dell’automobilista accusato di aver colpito il cinquantenne durante quel banale bisticcio degenerato in violenza.

Federico Malavasi