Botte e choc alla scuola dell’infanzia. Denunciata una giovane madre. Le educatrici: "Ci ha aggredite"

Due educatrici di un asilo ferrarese, denunciano per lesioni personali una madre che le avrebbe aggredite. A distanza di circa un mese dai fatti, l’avvocato Vasco Sisti, in rappresentanza delle due dipendenti di una cooperativa estense che gestisce la scuola paritaria, ha formalizzato la querela per lesioni personali, nei confronti di una 30enne del posto, protagonista della presunta aggressione del 24 luglio scorso. Inoltre, nella querela è stato richiesto al pubblico ministero il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle due educatrici, in particolare al posto di lavoro, ovvero, l’asilo nido in questione, mantenendo una distanza non inferiore a 500 metri. Un fatto che ha scosso tutta la comunità della frazione alle porte della città e non solo. La ricostruzione di quanto successo è stata ripercorsa nel documento depositato in via Mentessi, sede della Procura. I figli della 30enne denunciata, infatti, erano stati regolarmente iscritti all’anno scolastico al polo d’infanzia, precisamente all’asilo nido. Nel corso della permanenza dei bambini, soprattutto nei mesi che hanno preceduto l’aggressione, la 30enne aveva palesato verso le educatrici alcune criticità nella ‘gestione’ dei figli, sfociati anche in frizioni crescenti. Tant’è che dal 21 luglio i due minori non sono stati più portati all’asilo nido. Il tutto è poi degenerato nel pomeriggio del 24 luglio. La 30enne è arrivata alla struttura scolastica, forzando l’ingresso, con un atteggiamento aggressivo e senza un apparente motivo. A questo punto una prima educatrice di 23 anni, ha cercato di dialogare con la stessa per comprendere cosa stesse succedendo e richiamarla a una condotta più consona. Il tutto, però, è degenerato. La 30enne si sarebbe diretta in bagno alla ricerca del vestiario appartenente ai propri figli. A quel punto è intervenuta una seconda educatrice di 36 anni, per cercare di calmare la donna. A fronte di ciò, però, la 30enne avrebbe afferrato per i capelli l’educatrice sbattendola violentemente il capo contro la porta d’ingresso del bagno e la parete. Un’altra collega sarebbe stata colpita anch’essa agli arti superiori. Poco dopo sono intervenute altre tre educatrici che avrebbero bloccato la donna, facendola poi allontanare dalla struttura. La 36enne educatrice, dolorante e sotto choc, ha contattato telefonicamente il presidente della coop per informarlo di quanto accaduto. Sul posto i carabinieri hanno provveduto a raccogliere testimonianze. La prognosi per entrambe le educatrici è stata di cinque giorni, Una vicenda sgradevole, ora approdata in Procura.

Mario Tosatti