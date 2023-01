Botte e minacce sul bus Due minorenni nei guai

FERRARA

La sola richiesta di mostrare il biglietto ha scatenato una rabbia cieca che ha portato i due ragazzi – ovviamente sprovvisti del ticket necessario per viaggiare sull’autobus – a minacciare, picchiare il controllore reo di fare il proprio lavoro. Arrivando fino a lanciargli contro alcuni cartelli della segnaletica stradale e spranghe. Una reazione violentissima accaduta a ottobre scorso, quando i due ragazzi sono stati pizzicati sull’autobus della Tper senza il biglietto. Non solo. Una volta appurato questo, il controllore ha chiesto loro di fornire le generalità per poter contestare la sanzione amministrativa. Da qui è nata la reazione rabbiosa. Non solo non hanno fornito nome e cognome, ma hanno iniziato a offendere e minacciare il dipendente dell’azienda di trasporti, per poi fuggire dall’autobus, raggiungere ed entrare nella stazione ferroviaria e guadagnare la fuga lungo i binari per arrivare in via del Lavoro, dove poi si sono perse le loro tracce.

Sono iniziate da qui le indagini della polizia ferroviaria di Ferrara per dare un nome e un cognome ai due fuggiaschi violenti. Gli agenti hanno ascoltato anche alcuni testimoni che si erano trovati ad assistere, increduli, alla scena. E da qui hanno cercato di risalire ai due ragazzini. Un altro importante aiuto è arrivato anche dalle telecamere di videosorveglianza che sono in quella zona e intorno alla stazione ferroviaria di Ferrara. C’è voluto un po’ di tempo per individuarli, ma alla fine gli uomini della polizia ferroviaria ce l’hanno fatta. La fase successiva a dare un nome e un cognome ai due giovani che si erano resi protagonisti di un comportamento violento, è stata la denuncia, che in questo caso, essendo entrambi minori, è stata fatta al Tribunale per i minorenni di Bologna: si tratta di due nordafricani, che ora sono accusati di rifiuto di identificazione sulla propria identità personale, oltraggio, violenza e minacce a pubblico ufficiale.

Quasi un mese dopo questo episodio, un caso simile è accaduto a Cento, sempre su un autobus Tper, il 22 novembre scorso. Ma per i due ragazzi, un 22enne e un 24enne marocchini è andata a finire peggio, considerando che sono finiti in manette. I carabinieri di Renazzo e gli agenti della polizia locale erano intervenuti all’autostazione di Cento a seguito della chiamata del personale Tper che aveva segnalato un’aggressione ai danni di un controllore della linea extraurbana. Il dipendente Tper mentre era sul mezzo partito da Ferrara e diretto a Cento si è avvicinato ai due giovani per chiedere il biglietto. Loro lo hanno prima sbeffeggiato, poi aggredito, insultato, spintonato e minacciato. Infine, nel tentativo di scendere, hanno sferrato un pugno al bus.

Cristina Rufini