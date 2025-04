Botte e risse fuori dalla chiesa: "Adesso basta, intervenire"

"Devo denunciare l’ennesimo fatto increscioso, avvenuto durante la funzione religiosa di sabato 19 aprile, a Portomaggiore". Comincia così la segnalazione al nostro giornale di Vincenzo Aiello per l’ennesima rissa di un gruppo schiamazzante di giovani e giovanissimi, che se le sono date di santa ragione nella centralissima piazza Papa Giovanni XXIII, incuranti del periodo che invita al raccoglimento spirituale e al decoro della vita pubblica. La denuncia è di un medico e rappresentante di Forza Italia, responsabile provinciale del partito del vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani. "Sabato santo – è il racconto – durante le celebrazioni per la veglia pasquale, che si stavano svolgendo nella chiesa Collegiata, Santa Maria Assunta, si sono sentite urla e imprecazioni, che provenivano dall’esterno della chiesa. Finite le funzioni religiose, a lato della Collegiata, in prossimità della fontana di piazza Giovanni XXIII, una trentina di giovani, tra i 15 e i 20 anni, si stava affrontando, con insulti, imprecazioni e schiamazzi, venendo anche alle mani. Molti fedeli che in quel momento uscivano dalla chiesa, soffermandosi per lo scambio degli auguri, hanno dovuto assistere a queste scene indegne". E ancora: "Ormai a Portomaggiore queste scene non sono più una rarità, ma sono diventate una consuetudine. I portuensi sono stanchi di sopportare e subire questi atti di violenza e di teppismo. È ora di dire basta a questa situazione indecorosa e dequalificante, per una cittadina che ha vissuto sempre nella tranquillità. Le autorità competenti devono provvedere con urgenza a questa situazione di degrado, prima che possa degenerare ulteriormente".

Il pacificatore della situazione è stato il parroco di Portomaggiore, don Ugo Berti: "Quando sono uscito, hanno smesso – ricorda – Quando bevono, si scaldano, fanno fatica a contenersi: si spintonano, urlano, fanno a botte. Sono adolescenti, ragazzi sui 15-17 anni. Hanno chiamato i carabinieri e si sono dati una calmata, ma hanno lasciato un tappeto di sporcizia, bottiglie rotte e cartacce. Danni? Poca roba, ma altre volte troviamo panchine divelte, lampioni rotti. I momenti peggiori sono nel fine settimana, è il periodo dove non sanno come passare il tempo e si accapigliano. Preoccupato? Il fenomeno sta diventando preoccupante, perché si filmano con il telefonino, mettono le loro bravate in rete e c’è l’emulazione".

Il tema della sicurezza sta a cuore a Forza Italia, più volte intervenuta per sensibilizzare la comunità e le istituzioni a intervenire. Tra le proposte, l’istituzione di un punto di ascolto per il cittadino che sia a disposizione in prestabilite giornate e fasce orarie e realizzare una piattaforma digitale per le segnalazioni, anche in forma anonima, da parte dei cittadini. Da ultimo, un dialogo e confronto periodico con le comunità straniere attraverso i loro rappresentanti, monitoraggio degli aiuti e report sul rispetto delle regole e degli usi civili.

Franco Vanini