Botte ed estorsioni ai genitori: arrestato un 18enne a Ferrara

Ferrara, 6 maggio 2023 – Maltrattamenti contro i familiari, estorsione e lesioni personali. Sono queste le accuse per le quali i carabinieri di Goro, in provincia di Ferrara, hanno arrestato un 18enne del posto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale estense.

Dalle indagini è emerso che il giovane, già dal 2020, avrebbe costretto i genitori a subire continue vessazioni psicologiche, ingiurie, botte ed estorsioni, culminate in una aggressione fisica lo scorso 2 aprile quando aveva minacciato di morte il padre, 'colpevole’ di non avere assecondato la sua ennesima richiesta di denaro, e lo aveva colpito con una pala provocandogli lesioni di una certa gravità.

Da anni i genitori del ragazzo erano costretti a vivere in un costante stato d'ansia e di timore continuo per la propria incolumità, poiché il figlio in casa aveva un atteggiamento aggressivo, arrogante ed intimidatorio che sfociava spesso in episodi di violenza che sfogava danneggiando mobili o colpendo gli stessi genitori.

Il giudice, concordando con le risultanze investigative dei carabinieri e della Procura, ha emesso quindi una misura di custodia poiché oltre alla gravità indiziaria emersa dalle numerose testimonianze ed interventi di carabinieri e sanitari, sussisterebbe il concreto ed attuale pericolo che il giovane reiteri i gravi reati che gli vengono contestati, non essendo in grado di contenere la propria aggressività. Il 18enne si trova ora in carcere, a Ferrara, in attesa dell'interrogatorio di garanzia davanti al Gip.