Botte, minacce e sputi alla fidanzata

Ferrara, 31 gennaio 2024 – Liti continue condite da schiaffi, sputi, calci, oggetti scagliati a terra e minacce. L’ultimo episodio è di pochi giorni fa. L’uomo – un ferrarese di 57 anni con alle spalle precedenti per associazione a delinquere finalizzata all’appropriazione indebita e lesioni – avrebbe preso a inveire contro la fidanzata costringendola a chiudersi in bagno in lacrime. È stata l’ultima goccia. Da quel fatto è scattato l’allontanamento dalla casa familiare emesso dal pubblico ministero e convalidato lunedì mattina dal giudice per le indagini preliminari Silvia Marini. Sono diversi gli episodi che vengono contestati al 57enne.

Stando a quanto emerso dalle indagini, la relazione tra i due sarebbe stata a lungo segnata dall’aggressività dell’uomo e dai frequenti litigi, alcuni dei quali degenerati in violenza. In alcuni casi, secondo le accuse, lui l’avrebbe colpita con schiaffi e calci oltre a ingiuriarla, minacciarla e sputarle in faccia. Non solo, quando la tensione si alzava avrebbe sfogato la propria rabbia anche scagliando a terra oggetti e soprammobili. Tra i diversi soprusi contestati, ne spiccano alcuni che hanno costretto la donna a ricorrere alle cure del pronto soccorso. In un’occasione l’avrebbe presa a calci, causandole contusioni giudicate guaribili in cinque giorni. Un’altra lite si sarebbe conclusa con un pugno in un occhio, prognosi sette giorni. Successivamente, il 57enne le avrebbe afferrato un pollice torcendoglielo e causandole altri trenta giorni di prognosi. A corredo di tutto, il controllo ossessivo degli spostamenti e del cellulare della fidanzata. A seguito dell’ultimo episodio – un grosso litigio conclusosi con la donna chiusa in bagno in lacrime – sono scattati i provvedimenti. La polizia ha notificato all’uomo l’allontanamento da casa richiesto dal pubblico ministero di turno. La misura è stata convalidata nella giornata di lunedì. Il 57enne (assistito dall’avvocato Enrico Sisini) ha scelto di non presentarsi in aula. Al suo difensore avrebbe spiegato che, in realtà, sarebbe la donna a continuare a cercarlo nonostante il rapporto turbolento. In ogni caso, al momento non potrà avvicinarsi all’abitazione nella quale vive la fidanzata.

La violenza di genere continua a essere una piaga difficile da debellare. In procura si assiste a un boom di fascicoli per Codice rosso, la più recente normativa in materia di reati contro le fasce deboli. Una fotografia del fenomeno è emersa anche durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, attraverso le relazioni sull’andamento della giustizia sul territorio. Negli ultimi dodici mesi, le denunce per reati da Codice rosso sono state 520, di cui 250 per maltrattamenti in famiglia, 187 per lesioni e 83 per violenza sessuale. Il procuratore Andrea Garau ha riferito che negli uffici di via Mentessi è attivo uno specifico gruppo di lavoro dedicato alla materia della tutela delle fasce deboli – ancorché in via non esclusiva –, con ben cinque sostituti su otto che vi partecipano. La procura si è inoltre dotata di propri protocolli investigativi, con priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti in materia.