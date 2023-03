Bottega degli Artisti, che successo Brillano le ragazze di Sara Parmiani

È cominciato come un anno pieno di successi quello della Bottega degli Artisti di Comacchio, la scuola di danza creata da Sara Parmiani che continua a portare a casa grandi risultati. Le sue allieve si sono infatti aggiudicate da dicembre a febbraio numerosi podi del concorso nazionale "Danze Italia", classificandosi in ottime posizioni e garantendosi tante borse di studio. Le giovani allieve, tutte del gruppo dagli 11 ai 15 anni, hanno cominciato a muovere i primi anni nella danza da quando erano piccolissime ed ora orgogliosamente possono vantare già di essersi classificate nelle selezioni di Mestre e Bologna che garantiranno loro la finale nazionale a Roma, il prossimo 14 maggio, al Teatro Orione. Nel gruppo si è distinta Azzurra Mistroni, per la categoria solista moder junior, arrivata al primo posto, così come Evita Rizzati e Serena Berti che si sono aggiudicate il primo posto con il loro passo a due. Medaglie d’argento anche a Carlotta Ricci Bitti e a Clementina Ricci Bitti nei rispettivi assoli modern junior, mentre non sono mancati riconoscimenti all’intero gruppo che ha conquistato il secondo posto con la coreografia River e il terzo posto con Il dolore. Anche la più piccola, Giorgia Zanirato, ha ottenuto una qualficazione al terzo posto con il suo assolo, mentre a Bologna hanno fatto breccia Valery Tomasi con il suo primo posto nell’assolo Coraline della categoria modern junior, e Serena Berti con In This shirt, terzo posto. "Per noi sono risultati importantissimi – commenta Sara Parmiani, orgogliosa delle proprie allieve –. Dopo due anni di fermo obbligato a causa del Covid, le ragazze tornano a prendere fiducia in se stesse e ad ottenere nuove soddisfazioni che le ripagano di tutti gli sforzi di questi anni in cui fermarsi di danzare è stato davvero molto difficile".

Candida Cinti