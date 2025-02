Botteghe storiche, turismo e sociale: ecco le risoluzioni del Pd

Se di emendamenti al Bilancio ne è stato presentato uno solo, non si può dire lo stesso delle risoluzioni che invece sono diverse. Molto trasversali come tematiche affrontate e alcune piuttosto circostanziate.

La consigliera del Pd che è stata in assoluto più prolifica è Sara Conforti (foto) che ha redatto ben sei documenti. Uno dei quali, particolarmente significativo relativo alle Botteghe Storiche. Essenzialmente la richiesta è quella di destinare una somma di centomila euro per la valorizzazione del progetto. Ma non ci sono solo le questioni ‘culturali’ a lei molto care. Fra i focus, anche la risoluzione di alcune problematiche relative alle frazioni di Fondoreno e Montalbano.

Per l’area di Rampari San Paolo, il Pd chiede di riconvertire "venti stalli a pagamento in stalli residenti senza sacrificare gli abbonamenti in essere che sono normalmente in capo a soggetti residenti". A porre l’attenzione sul tema scuole è la collega dem, Anna Chiappini che chiede un’impegno dell’amministrazione a "provvedere quanto prima possibile ai lavori di riqualificazione della scuola ’Torquato Tasso’ e comunque, nell’eventualità, ad una sua ricollocazione in altra sede idonea". Enrico Segala si sofferma sui temi del sociale. La richiesta è quella di "stanziare maggiori risorse per il servizio assistenziale e sociale, potenziando così i servizi di Asp" e "incrementare la partecipazione dei giovani investendo su strumenti di partecipazione ed incentivando l’associazionismo giovanile con fondi appropriati".

Non poteva mancare un accenno alla questione più dibattuta delle ultime settimane. Conforti sostiene la necessità di "modificare la previsione dell’entrata derivante dall’applicazione delle nuove tariffe dell’imposta di soggiorno al fine di spostare l’incremento della tassa da aprile a luglio in modo tale da avere maggiore agio nella rimodulazione degli accordi con i tour operator e con i player esteri e riconsiderare la destinazione d’uso dei proventi dell’imposta di soggiorno". Sono tante le destinazioni che suggerisce Conforti. Tra queste, ne spiccano due in particolare: "dare copertura ad uno studio di fattibilità per la realizzazione di un centro congressuale presso i locali della ex Caserma Pozzuolo del Friuli e della Cavallerizza" e "dare copertura ad un progetto di promocommercializzazione turistica destinato ai mercati esteri del museo Boldini".

f. d. b.