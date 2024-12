Botti di Capodanno. Ecco tutti i divieti

Con l’avvicinarsi del Capodanno è opportuno ricordare che lo scoppio di petardi e botti può causare gravi danni alle persone, oltre che essere fonte di disturbo alla quiete pubblica e poter causare danni anche agli animali domestici. Pertanto si ricorda che a tutela della pubblica e privata incolumità, il Regolamento di polizia urbana prevede che è tassativamente vietato, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate per particolari manifestazioni, far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un’assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell’ordine.