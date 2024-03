Botti: "Va riorganizzato il pronto soccorso di Cona"

Rafforzamento del fast-tracking per uno smistamento più efficace dei pazienti con codici bianchi/verdi; creazione di unità di permanenza breve basandosi sui casi studio più virtuosi in Europa e nel mondo; nuovi protocolli basati sulle evidenze che tutelino pazienti e personale sanitario; creazione di unit per l’assistenza domestica agli anziani per alleggerire il Pronto soccorso dagli interventi a bassa complessità. Queste le priorità che il candidato sindaco di ’Ferrara futura’ Daniele Botti, appoggiato da Italia Viva, indica per la sanità ferrarese.

Lo spunto per questa riflessione è giunto a Botti dalle recenti scaramucce social tra il sindaco Alan Fabbri e il suo sfidante del centrosinistra Fabio Anselmo sulle liste d’attesa. All’avvocato che lo criticava per essersi speso in aiuto di una anziana, in attesa da ore al pronto soccorso, aveva risposto il primo cittadino ricordando il suo impegno. "Uno scontro dai tratti surreali – commenta Botti – quello sul tema dell’emergenza al Pronto Soccorso di Cona: da un lato un sindaco che si traveste da supereroe con l’assistenza diretta ad una (su migliaia di casi) signora anziana per farla assistere dopo un numero di ore d’attesa drammatiche, e dall’altro Anselmo che afferma di rimanere sconcertato leggendo sul giornale che il Pronto Soccorso è in tilt.

Anselmo rimane sconcertato leggendo il giornale? Buongiorno Avvocato! Dal Covid in poi, in due anni, gli accessi al Pronto Soccorso sono aumentati del 10%, e mentre la situazione è questa - con medici e infermieri costretti a orari assurdi, con aumento dei rischi derivati da condizioni di stress ben al di sopra della decenza - probabilmente si dimentica che la sanità è di competenza regionale (a guida PD). Sarebbe il caso che si facesse sentire in Regione", è il monito di Botti. Il candidato ne ha anche per Fabbri: "Il sindaco della demagogia che per anni diserta un quantitativo di Conferenze Territoriali Socio Sanitare che definirei imbarazzante, per poi sperticarsi in queste mosse social ai quali può abboccare solo chi non approfondisce i numeri". Il candidato di ’Ferrara futura’ conclude ricordando che "a Cona, il tempo di boarding è di 178 minuti ben al di sopra degli standard che garantirebbero un flusso gestibile".