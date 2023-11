Bottiglie di birra e vino, cartoni e pali divelti: "Ecco lo spettacolo lasciato dopo il concertone"

Di bottiglie (rigorosamente vuote) ne sono state trovate di tutti i tipi: birra, vino, bibite, succhi di frutta, acqua. Poi cartoni della pizza, ’fiumi’ di sigarette, fazzoletti e ogni altro genere di rifiuto. "Ecco ciò che resta – scrive qualche ferrarese su Facebook con grande amarezza – del concertone alla Fiera della notte di Halloween". Oltre ventimila giovanissimi che hanno saltato, ballato e si sono divertiti sulle note di Guè, Salmo, Sfera e molti altri rapper.

Un vero e proprio show con il piano sicurezza che ha retto alla grande. Peccato però che non sia mancata la solita inciviltà di parecchi (le foto che pubblichiamo lo dimostrano), cosa che ha costretto gli operatori di Hera agli straordinari per risistemare il tutto. In via Bologna c’era pure un paletto del passaggio pedonale piegato. "Nel baratro – si legge in un altro post –, in caduta libera, angosciante all’alba lo spettacolo pietoso".