Bottone alla guida di Berco, sarà il nuovo ceo

Da lunedì 18 Giacomo Bottone (foto) ricoprirà la posizione di nuovo ceo di Berco Spa, Berco Aftermarket e Berco Bulgaria. Giacomo Bottone, 52 anni, coniugato, due figli, ha conseguito la laurea in Economia all’Università di Cagliari e un Mba (Master in Business Administration) all’Università di Bologna e ha completato la propria preparazione con altre specializzazioni, tra cui un Master in Mining Industry in United Kingdom.

Bottone ha iniziato la propria carriera nel 1997 in Cnh Industrial nel Regno Unito e ha proseguito attraverso differenti incarichi nell’area Finance in Europa, in Asia ed in Nord America. Nel 2007 è entrato in Caterpillar dove ha ricoperto posizioni manageriali chiave per circa sedici anni: Cfo Italia, Cfo di Perkins in UK, Managing Director Italia, e Global Division Head dell’Aftermarket in Cina, Stati Uniti e Singapore.

v.f.