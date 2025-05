Box Doccia taglia il traguardo dei 50 anni

È nata cinquant’anni fa, il 2 maggio del 1975, la vetreria Box Doccia di Sant’Agostino di proprietà della famiglia Balboni: ieri l’azienda ha festeggiato il cinquantesimo compleanno. La vetreria Box Doccia è un’azienda simbolo dell’alto ferrarese, che da mezzo secolo trasforma i cristalli in soluzioni eleganti e funzionali per il bagno e non solo, con una forte spinta all’innovazione ma senza perdere la propria originaria vocazione artigiana.

Fondata da Vittorio Balboni con l’immancabile sostegno e collaborazione della moglie Liviana, l’azienda ha visto l’ingresso del primo dipendente nel 1981. Attualmente è gestita dai figli del fondatore, Valeria e Valerio. Nel 2012 ha affrontato quella che è stata senza dubbio la sfida più dura della propria storia: il terremoto. L’azienda fu duramente colpita dal sisma che ne rase al suolo il capannone ma, grazie alla perseveranza della famiglia Balboni, si è risollevata e ha ricominciato a lavorare.

Valeria Balboni lo ha ricordato: "abbiamo dovuto affrontare sfide difficili: il terremoto del 2012, ma anche, in tempi più recenti, i fortunali che hanno colpito il territorio. Ma ogni volta abbiamo saputo ripartire".