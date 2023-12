Bper, la fumata bianca: "Stop desertificazione"

"Nell’accordo raggiunto, abbiamo ottenuto un grande risultato: la riconferma del turn over che consentirà la stabilizzazione di nuove unità e l’attenzione ai territori, come quello della Provincia di Ferrara, a rischio di desertificazione bancaria (e non solo quella)". Samuel Paganini e Nicola Cavallini, rappresentanti della Cgil che hanno seguito minuto per minuto la trattativa con Bper sono soddisfatti a metà.

Perché sono consapevoli dell’impatto che questo accordo avrà su un territorio che, sotto il profilo della presenza degli sportelli bancari, sta vivendo ormai una progressiva rarefazione. Tre sono i punti salienti dell’accordo: l’anticipo delle uscite volontarie per chi avrebbe maturato i requisiti entro il primo gennaio 2031, fra il 30 giugno 2024 e la fine dell’anno successivo; l’assunzione a livello dell’intero organigramma della banca di cinquecento giovani e la stabilizzazione di duecento lavoratori somministrati. "È importante – sostengono il segretario e il coordinatore nazionale di Fisac-Cgil, Paganini e Cavallini – aver sancito l’impegno di Bper a destinare una quota di assunzioni e stabilizzazioni, in rapporto alle uscite avvenute, di residenti sugli stessi territori di provenienza". In sostanza, dettagliano al Resto del Carlino i due sindacalisti: il turnover garantirà un nuovo ingresso – in termini di organico – a fronte di due pensionamenti o uscite volontarie. Ma torniamo alla rarefazione degli sportelli sul nostro territorio. Un tema, quest’ultimo, sul quale è intervenuta a più riprese anche la politica a più livelli. Dai consiglieri regionali del Partito democratico Marcella Zappaterra e Marco Fabbri, tutti i sindaci della provincia, a partire da quello della città capoluogo Alan Fabbri finendo con il presidente della Provincia, Gianni Michele Padovani. Era metà marzo del 2022. Fu allora che Bper comunicò alle sigle sindacali la chiusura di altri sette sportelli sui territori. Filiali che, dal momento dell’acquisizione dell’ex Carife, erano già passate da 55 a 28.

"È netta la contrarietà per iniziative unilaterali che porteranno al taglio dei servizi, che graverà soprattutto sull’utenza fragile, mettendo a rischio i posti di lavoro e penalizzando le professionalità – avevano detto Fabbri e Padovani congiuntamente all’indomani della notizia –. Queste scelte peseranno su un bacino di circa 30mila persone, influenzando negativamente l’accesso ai servizi e la possibilità della loro stessa fruizione. Per queste ragioni esprimiamo la nostra ferma opposizione alle decisioni che sono state assunte da Bper. Una banca che chiude crea un vuoto di servizi, soprattutto nelle aree più isolate. E questo grava, innanzitutto, su chi ha difficoltà di spostamento, anziani in primis". Ma torniamo all’esito della trattativa tra istituto di credito e le parti sociali. "L’accordo – chiudono i sindacalisti Paganini e Cavallini – contempera le aspettative di uscita anticipata di tanti lavoratori, e la volontà di ricambio generazionale e di stabilizzazione di tanti giovani finora utilizzati come precari. Aldilà del valore dell’intesa, ciò che merita una riflessione seria è un frangente storico che porta utili milionari alle banche ma peggiora qualità del lavoro e del servizio. Sono accordi che tentano di mettere al centro le persone, laddove la ‘centralità delle risorse umane’ è declamata ma poco praticata in banca".

Federico Di Bisceglie