Bracciante travolto mentre attraversa la strada Stava tornando all’auto dopo il lavoro: è grave

Stava tornando alla macchina dopo una giornata di lavoro nei campi quando è stato travolto da un’auto di passaggio. Sono gravi le condizioni dell’operaio 36enne di origini marocchine rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto a Mesola nel pomeriggio di ieri. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Il tutto è accaduto intorno alle 16 in via delle Lepri. Lo straniero – un bracciante agricolo residente in provincia di Padova – stava attraversando la strada per raggiungere la sua auto parcheggiata poco distante, quando è stato investito da una Volkswagen Golf condotta da un 52enne di Codigoro. L’impatto è stato violento e ha sbalzato l’operaio sull’asfalto. Immediata la chiamata ai soccorsi. In via delle Lepri sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 con l’elisoccorso. Il personale dell’emergenza ha prestato le prime cure al 36enne per poi trasportarlo all’ospedale di Cesena, dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni. Il conducente della Golf è rimasto illeso nell’impatto. Concluse le operazioni di soccorso, in via delle Lepri sono rimaste le pattuglie dei carabinieri di Codigoro per ultimare i rilievi e ricostruire i dettagli dell’accaduto.

re. fe.