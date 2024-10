Braccianti agricoli fuoristrada col furgone. Sei feriti tra le lamiere

Sei persone sono rimaste coinvolte ieri in un fuoristrada occorso in Via Tamerischi, una strada di campagna, tra Filo e Case Selvatiche nel comune di Argenta. Si tratta di sei uomini, di 21, 28, 25, 30, 31 e 54 anni. Pare siano operai agricoli, erano diretti sul posto di lavoro. Fatto sta che a quell’ora, intorno alle 7,30 del mattino, erano a bordo di un furgoncino. Ma per cause ancora al vaglio dei carabinieri, sul posto con una pattuglia del 112 che ha fatto i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica, il conducente del mezzo avrebbe perso il controllo e sbandando è uscita di carreggiata, finendo nel così fosso. Nessuno di loro sembra sia in gravi condizioni. Ma tutti e sei i feriti, segnalati al pronto soccorso con un codice di gravità 1, sono stati trasportati all’ospedale Mazzolani Vandini di Argenta per ulteriori accertamenti clinici.

Nando Magnani