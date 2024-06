Braccianti morti, domani la veglia. A celebrare sarà l’imam

Si terrà domani mattina il funerale e la veglia funebre per i due braccianti pakistani che hanno perso la vita lunedì sera di ritorno dal lavoro in un tragico incidente stradale, nel quale erano rimasti feriti anche altri braccianti che si trovavano nella monovolume volata nel canale, a Portoverrara.

Si terrà alle 10.30 nella camera mortuaria dell’ospedale di Cona e non nel Centro cultuale islamico di via Leonardo da Vinci a Portomaggiore come era nella speranza della comunità pakistana. La cerimonia sarà celebrata dall’imam di Portomaggiore, Muhammad Anwer. "Il magistrato ha dato il via libera – dice il mediatore culturale Arshad Muhammad – successivamente le salme saranno riportate in patria in aereo, stiamo aspettando l’autorizzazione del Consolato, è solo un problema burocratico. Approfitto per invitare tutti coloro che verranno recitare una preghiera per i nostri fratelli a partecipare alla cerimonia".