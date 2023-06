Braccio di ferro al Tar "Covid, lo Stato chiude la nostra Sala Bingo ma esige il canone"

di Federico Malavasi

La loro attività era chiusa per il lockdown, ma secondo l’Agenzia delle dogane e dei monopoli avrebbero comunque dovuto pagare il canone per il gioco del Bingo. Una richiesta di denaro in un momento difficile, che ha immediatamente suscitato la reazione dei gestori di una sala Bingo di via Modena. Perché pagare il canone, si sono chiesti, se l’attività è forzosamente sospesa a causa delle restrizioni legate alla pandemia? Una domanda che, sotto forma di ricorso, è stata rivolta al Tar del Lazio.

Il tribunale amministrativo, valutate le ragioni della società e della controparte (in questo caso il ministero dell’Economia e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli), ha accolto il ricorso della sala Bingo, condannando le Dogane al pagamento delle spese di giudizio e al rimborso del contributo versato. La vicenda finita al centro del procedimento amministrativo prende le mosse nel settembre del 2022, quando una comunicazione dell’Agenzia delle dogane chiede al titolare della sala giochi il pagamento del canone concessorio mensile (7.500 circa) per il periodo che va dal novembre 2020 al maggio 2021.

L’ente sostiene che, sebbene in quel periodo l’attività della sala fosse ancora interrotta a causa delle misure anti Covid, "non è stata emanata alcuna altra norma che esplicitamente sospendesse per questo ulteriore periodo il pagamento dei canoni mensili del Bingo". Una tesi che il titolare della sala non condivide, al punto da rivolgersi al Tar. Secondo i gestori del Bingo di via Modena, infatti, lo stop al pagamento del canone legato alla chiusura delle attività di quel settore non si riferirebbe solo al primo periodo di chiusura (cioè marzo-giugno 2020), ma anche ai periodi successivi (quindi dal novembre 2020 al maggio 2021). Il versamento del canone, sostengono i ricorrenti, è "necessariamente correlato allo svolgimento dell’attività".

Il caso è approdato in aula il 10 maggio e, dopo la discussione, i giudici si sono riservati la decisione. La sentenza è di pochi giorni fa. Il tribunale ha accolto il ricorso della sala Bingo, annullando così gli atti dell’Agenzia. Secondo i magistrati amministrativi, l’interpretazione della normativa porta a stabilire che il canone di concessione "non è dovuto non solo a seguito della sospensione dell’attività delle sale Bingo prevista del decreto della presidenza del consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020, ma anche per tutto il periodo della sospensione dell’attività". Quindi – è la lettura del Tar – anche durante il periodo del secondo lockdown. Cioè dal novembre del 2020. La ratio della norma, scrivono le toghe, "è quella di esonerare i concessionari del gioco del Bingo dal pagamento del canone durante il periodo di chiusura dell’attività imposta per ordine dell’autorità pubblica poiché, in questo periodo, non è ragionevole imporre il pagamento in mancanza dello svolgimento dell’attività idonea a reperire le risorse necessarie per provvedere al suddetto pagamento".

In conclusione, il versamento del canone "è legato non già in modo statico al periodo di sospensione dell’attività indicato dal Dpcm 8 marzo 2020, quindi dall’8 marzo al 3 aprile 2020, bensì, in modo dinamico, a tutto il periodo in cui l’attività risulta comunque sospesa in virtù dei provvedimenti dell’autorità adottati per fronteggiare l’epidemia". In parole povere, quelle somme non dovevano essere corrisposte per tutto il periodo di stop causato dall’emergenza sanitaria.