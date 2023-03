Bracconaggio, arresti e denunce

Nelle zone umide del Mezzano e dell’alto Comacchiese, tra la mezzanotte e le prime luci dell’alba di mercoledì, è proseguita l’attività dei Carabinieri forestali per prevenire e contrastare il fenomeno del bracconaggio ittico. Particolarmente fruttuosa, è stata l’attività di contrasto al fenomeno svolta dai reparti forestali dell’Arma nel Ferrarese. Lo testimoniano i numeri degli ultimi sei mesi, nei quali sono state denunciate quattro persone, e altrettante arrestate in flagranza; inoltre, sono state elevate sanzioni amministrative per circa 19mila euro e sequestrati 2.400 chili di prodotti ittici, ventotto capi di avifauna, e attrezzatura impiegata in maniera illecita, tra cui tre fucili da caccia, due gommoni gonfiabili, un mezzo di trasporto.

Argenta e Codigoro sono risultati i comuni in cui si sono registrati maggiori interventi repressivi del fenomeno. Il 22 settembre dello scorso anno, ad Anita, erano state denunciate tre persone per la cattura di specie non cacciabili, con sanzioni amministrative di importo complessivo superiore ai 16mila euro e il sequestro di tre fucili da caccia e relative munizioni, oltre a 26 capi illecitamente cacciati. Il 15 dicembre 2022, invece, nel territorio di Codigoro, è stata denunciata una persona per pesca illegale, con il contestuale sequestro di 1.600 chili di pesce, oltre ad una batteria impiegata per stordire i pesci con l’elettricità e un gommone gonfiabile.

Il 18 gennaio scorso a Longastrino, invece, sono state sanzionate tre persone per violazioni in materia di caccia per un importo complessivo di 900 euro, sequestrati due capi illecitamente abbattuti. Il 23 febbraio, infine, sono state arrestate per furto aggravato quattro persone di nazionalità rumena, sorprese a rubare 500 chili di pesce da un’area del Consorzio di Bonifica Renana, catturati con elettrostorditore.