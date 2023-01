"Bracconaggio, ora potenziare i controlli"

Potenziare strumenti e risorse a disposizione delle Polizie provinciali, affinché possano adempiere adeguatamente ai loro compiti di vigilanza ambientale, ittica e venatoria, e in particolare allo svolgimento dei controlli antibracconaggio. È questa la richiesta avanzata dalla consigliera regionale del Gruppo Misto Giulia Gibertoni, tramite un’interrogazione rivolta alla giunta regionale. Gibertoni rileva come si stia assistendo "ad una diminuzione degli organici effettivi delle Polizie provinciali di oltre il 30% in soli 5 anni, mentre rimane sostanzialmente invariata la Superficie agro-silvo-pastorale (SASP) destinata alla protezione della fauna selvatica, alla caccia riservata a gestione privata, alla gestione programmata della caccia (art. 10 comma 6 della L.R. n. 81994) dell’ordine di circa 2 milioni di ettari, passando così, in soli 5 anni, da un agente della polizia provinciale ogni 10mila ettari di superficie SASP da controllare ad un agente ogni 15mila ettari di superficie SASP da controllare". Da qui, l’interrogazione per sapere "se, considerato che non ci sono dubbi che le Polizie Provinciali non dispongano di sufficienti strumenti e risorse per adempiere adeguatamente ai loro compiti di vigilanza ambientale, ittica e venatoria, in particolare per i controlli antibracconaggio", la giunta regionale "non ritenga necessario ritornare sulla scelta operata, riportando le attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi e le attività collegate all’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna alla Regione Emilia-Romagna, sull’esempio di quanto fatto, ad esempio, dalla Regione Lombardia che ha accentrato a sé le attività di prevenzione e repressione del bracconaggio (ad esclusione del territorio della provincia di Sondrio)".

La consigliera regionale del Gruppo Misto, altresì, vuole sapere "se, considerata l’importanza del contrasto ai fenomeni del bracconaggio, la giunta non ritenga necessario continuare ad impegnarsi specificamente per l’antibracconaggio nel finanziamento in convenzione delle Polizie Provinciali, atte a contrastare tale fenomeno sul proprio territorio". Infine, chiede anche "di integrare la convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, per l’impiego delle unità Carabinieri forestali nell’ambito delle materie di competenza regionale, con maggiori risorse economiche annualmente messe a disposizione dalla Regione a favore dei Carabinieri forestali".

Valerio Franzoni