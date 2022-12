Bracconieri e abusivi con 1.600 chili di pesce

Circa 1.600 chili di pesce sequestrati, oltre a varie attrezzature. È questo il bilancio dell’attività di contrasto alla pesca abusiva ed al bracconaggio venatorio dei carabinieri forestali, coordinata dal reparto operativo - Soarda (sezione operativa antibracconaggio e reati in danno agli animali) del raggruppamento carabinieri Cites in sinergia con i reparti forestali dell’Arma dei Carabinieri operanti sul territorio del Delta del Po delle province di Ravenna e Ferrara, che è stata portata a termine. L’attività, come detto, ha portato al sequestro di circa 1.600 chilogrammi di pesce di varie specie (amur, carpe e pesci siluro), pescati con metodi non consentiti da persone di origine straniera già noti alle forze dell’ordine per reati e illeciti nello stesso settore.

L’intervento tempestivo dei carabinieri forestali ha permesso di restituire all’ambiente naturale oltre 700 chili di pesce e la restante quantità di pescato è stata portata allo smaltimento, non essendo idonea al consumo umano. Inoltre, sono stati posti sotto sequestro anche l’attrezzatura (gommoni, reti, batterie e il furgone per il trasporto del pescato) e segnalata alla procura una persona. Le acque interne delle province di Ravenna e Ferrara in Emilia Romagna sono tra i luoghi più interessati dal fenomeno della pesca illecita dell’ittiofauna di acqua dolce, con particolare riferimento a siluri, amur, carpe, carassi, lucioperca. I bracconieri uccidono i pesci attraverso scariche elettriche in acqua, avvalendosi di mezzi illegali quali gli storditori elettromagnetici, capaci di infierire gravi sofferenze ed agonie prima della morte. Il pescato viene, poi, venduto sia sui mercati nazionali che stranieri privo di ogni controllo sanitario, che attesti l’assenza di cariche microbiche oltre i valori di soglia che rendono tali prodotti inidonei al consumo umano. E’ di tutta evidenza come un’attività di pesca illecita sistematica e non selettiva possa determinare un concreto rischio per l’ecosistema ittico determinando un depauperamento del patrimonio ittico. Durante le attività di contrasto alla pesca abusiva, i carabinieri forestali hanno svolto anche servizio di repressione al bracconaggio venatorio, sorprendendo due persone nel comune di Ravenna in zona Valli di Comacchio, poi segnalate alla procura di Ravenna. Ad aggravare il comportamento illecito dei bracconieri anche la detenzione e l’utilizzo di munizioni in piombo, vietato già da diversi anni nelle aree umide delle zone protette del Delta del Po: "zone di importanza internazionale in termini di biodiversità sia per avifauna stanziale che per quella migratoria", come segnalano i militari.

Valerio Franzoni