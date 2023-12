Brahms, Debussy e Šostakóvič. Chemin e Somenzi in duo al piano

Congedata la parte di rassegna dedicata agli allievi di Conservatorio, stamattina alle 10.30 continua al Ridotto del Comunale l’edizione 2023 di Ferrara Duo Piano Festival, presentando il primo duo professionista. Lo costituiscono Muriel Chemin e Massimo Somenzi, pianisti e didatti dal ricchissimo e prestigioso curriculum internazionale: il loro programma contempla tre capolavori assoluti del repertorio originale per due tastiere. Lo aprirà la Sonata in fa minore op. 34b di Brahms. È la seconda tappa del percorso di quest’opera verso la sua forma definitiva di Quintetto per pianoforte, uno dei monumenti della produzione cameristica di tutte le epoche. Brahms la compose nel 1862 come quintetto d’archi, rielaborandola due anni dopo, quando ebbe bisogno di qualcosa da suonare con Tausig a due pianoforti per un concerto a Vienna. La composizione si apre con un tema apparentemente incerto ma di grande impatto.

Il secondo brano in programma sarà En blanc et noir. Composto da Debussy nel 1915, è quasi un commento sonoro alla prima guerra mondiale, nonostante l’autore precisasse che i movimenti "traggono il loro colore e il loro sentimento semplicemente dalla sonorità del pianoforte". L’ultimo movimento, dedicato a Stravinsky, riunisce la varietà di trame e motivi impiegati nei primi due. Il recital del duo Chemin-Somenzi avrà termine con la Suite in fa diesis minore op. 6 di Šostakóvič, un piccolo capolavoro in stile ancora tardoromantico. Scritta a San Pietroburgo all’età di quindici anni, si apre con un preludio straziante, grondante – è il caso di sottolinearlo – di magniloquenza russa. La Danse fantastique ricorda più che vagamente il famoso Preludio op. 23 n. 5 di Rachmaninov. Segue un lungo Notturno interrotto nel suo climax da un inserto della tonalità e del tema del Preludio. Il movimento finale anticipa nel ritmo e nell’ambiguità tonale alcune di quelle che si riveleranno essere le caratteristiche più mature del suo autore. La coda presenta ancora una volta la ripresa del Preludio.