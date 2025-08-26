Bratti, la Darsena e i nodi del centro: "Il problema non sono i chioschi. Ma il Comune faccia da regolatore"

"Il problema del centro storico non è la Darsena. Ma aprirlo alle auto non sarebbe per nulla la soluzione. E il Comune? Deve regolare i meccanismi del libero mercato, evitando la legge del più forte". Alessandro Bratti è una di quelle (sempre più rare) persone che, quando interviene in un dibattito, approfondisce, studia, argomenta e – alle boutade da social – preferisce il confronto ragionato. Dopo l’inervista al docente Unife, Gabriele Tagliaventi, interviene nel dibattito innescato attorno alla ’questione Darsena’ ricordando, in premessa, che "la riqualificazione della zona, parte da molto lontano".

Bratti, attualmente senior advisor dell’Associazione internazionale bacini idrografici, ex segretario ADBPO, già alla guida di Ispra, ed ex assessore per 12 anni. Quando nasce la ’quesitone Darsena’? "Già con la giunta Soffritti, ci ponemmo il tema di riqualificare la zona. Uno degli storici disegni urbanistici era quello di spostare l’asse dello sviluppo – all’idea lavorammo con Carlo Bassi – da Cavour-Giovecca a Volano-Darsena. Soffritti andò a Venezia per valutare l’acquisto di vaporetti. L’idea era quella di incentivare la mobilità fluviale. Poi, il progetto ha seguito le sue evoluzioni e grazie all’amministrazione di Tagliani vennero reperite le risorse. Poi, va detto, Fabbri ha rimodulato il piano confermando l’investimento".

Come vede la contrapposizione con le attività del centro? "La Darsena non è il problema del centro. Ci sono una serie di altri fattori che invece incidono in maniera molto più drastica: dalla digitalizzazione al cambiamento di abitudine all’acquisto delle persone, l’eccessiva presenza di centri commerciali. Aggiungo che la qualità del prodotto che si offre può mettere in parte al riparo dalla tempesta".

Tagliaventi solleva anche la questione parcheggi, oltre che la presenza delle auto in centro storico. Qual è la sua posizione? "Sull’apertura del centro alle auto sono in profondo disaccordo. Su tutta la linea. Mentre sui parcheggi, ancora una volta, in anni passati ci fu un lungo e acceso dibattito sulla possibilità di realizzarne uno sotterraneo sotto i giradini della ’Standa’. Poi, posizioni ideologiche ambientaliste, che all’epoca parzialmente – sbagliando – assecondai, ne impedirono la realizzazione. Si ragionò anche di realizzarne uno in piazza Sacrati. Poi, però, non venne fatto".

Come vede l’intervento del Comune nelle attività private? "L’ente pubblico a tutti i livelli deve avere un ruolo di regolatore. Solo così si evita la legge del più forte e della prevaricazione. Anche perché nel tempo il commercio ha avuto grandi liberalizzazioni. Per cui occorre un ente che tenga un equilibrio tra interesse pubblico e interesse privato".

Recentemente è stato annunciato il bis di concerti di Vasco Rossi, il prossimo anno, al parco Urbano. Che posizione ha lei sulle attività di quel tipo al Bassani? "Sempre con la giunta Soffritti, e sempre con Bassi, presentammo un progetto per piantare alberi (finanziato dalla Regione). Parallelamente individuammo un’area, dove due anni fa si è tenuto il concerto del Boss, proprio per attività concertistiche e manifestazioni. Sono favorevole agli eventi al parco Urbano purché ci sia un completo ripristino dell’area. Secondo me con il Pnrr si poteva fare tanto per quella zona: nacque, tempo fa, l’idea di interrare la circonvallazione da via Canapa e Gramicia, in modo da poter collegare le mura con il parco. Anche la passerella del paco urbano che lo unisce al sottomura fu una nostra idea. Precisamente di Dario Franceschini, all’epoca assessore alla Cultura, in accordo con Paolo Ravenna (presidente di Italia Nostra).