Brava Manuela. E’ la migliore attrice ’La femmina’ premiata dai giovani

Si chiude Ferrara Film Corto Festival ’Ambiente è Musica’. Premio a Manuela Mandracchia come miglior attrice per ’Suzanne & Marcelo’. Tutti i premiati.

La serata si è aperta con il concerto dell’ensemble Effe String Quartet. Con uno stile inconfondibile e una versatilità fuori dal comune, il quartetto attraversa i generi con naturalezza, spaziando dal repertorio classico alla musica contemporanea, dalle colonne sonore più iconiche fino all’energia travolgente del rock. La targa al miglior corto da parte della giuria giovani, formata da studenti del Carducci, Einaudi e del Dosso Dossi, a ’La femmina’, di Nuanda Sheridan. I cortometraggi premiati. Menzione speciale della Giuria Cosa resta, di Francesca Scanu; menzione speciale della giuria al miglior corto di Animazione. Winner: Sacrebleu - Chapter 1, di Clement Oberto. Targa ’Miglior documentario’ Winner: Crossing the divide, di Eva Zanettin e Raghav Pasricha. Targa ’Miglior fotografia’. Winner: C’è da comprare il latte, di Pierfrancesco Bigazzi (premio a Francesco Lorusso). Targa ’Migliore attore’. Winner: C’è da comprare il latte, di Pierfrancesco Bigazzi (premio a Alessandro Benvenuti e Roberto Abbiati). ’Migliore Attrice’. Winner: Suzanne & Marcelo, di Francesco Alessandro Cogliati (premio a Manuela Mandracchia).

Premio #Climatechange”. Winner: Il custode del lago, di Simone Bressello. Premio ’Musica Indie’. Winner: Touching territory - to play the land, di Fernando Parre. Miglior Sceneggiatura. Winner: Marcello, di Maurizio Lombardi. Premio principale ’Ambiente è musica, 300 euro e targa. Winner: Ceux qui répondent à l’écho, di Alexis Cousineau e Charlotte Gagnon. ’Buona la Prima’, 300 euro e targa. Winner: La buona condotta, di Francesco Gheghi. ’Indieverso’, winner: Suzanne & Marcelo, di Francesco Alessandro Cogliati. Presenti durante la cerimonia gli atleti della Nazionale italiana di tiro con l’arco, Cinzia Noziglia, Simone Barbieri e Alessandra Bigogno.