"Bravi professionisti alla Medicina nucleare dell’ospedale Sant’Anna"

Caro Carlino,

in un periodo, ahinoi, troppo prolungato durante il quale abbiamo potuto constatare che la sanità pubblica è allo sfascio (e non è questa la sede per l’approfondimento, anche se ne sono purtroppo buon testimone), mi piace evidenziare l’ottima organizzazione e professionalità che ho riscontrato nei giorni scorsi nel reparto di Medicina nucleare dell’Arcispedale S. Anna. Personale cortese e disponibile, medici e tecnici cordiali e comprensibili del disagio concernente gli esami da sostenere, puntualità assoluta. Bravi davvero, e grazie. Il mio vuole essere un ringraziamento pubblico del tutto spontaneo, nella speranza che la sanità torni ad essere una priorità dello Stato e non terreno di scorribande economiche e politiche che danneggiano il cittadino. Grazie,

Riccardo Comastri

* * *

SPEGNERE LA MUSICA?

UN COLPO ALL’ECONOMIA DEI BALNEARI

Caro Carlino,

vietare o limitare la musica negli stabilimenti balneari significa fare un salto indietro di 20 anni e infliggere un colpo durissimo al turismo e all’economia locale. Gli eventi musicali in spiaggia non sono solo divertimento, ma un motore che tiene in piedi un intero sistema: portano turismo, creano centinaia di posti di lavoro e fanno vivere un indotto che comprende hotel, ristoranti, bar, negozi e servizi di ogni tipo. Non è un caso che molte attività aspettino l’inizio della stagione musicale per aprire: sanno che questi eventi portano migliaia di clienti, riempiono le strutture ricettive e fanno partire l’estate con il piede giusto. Senza la musica in spiaggia, l’effetto a catena è devastante: meno presenze, meno consumi, meno lavoro per tutti. In tutta Italia la musica in spiaggia è ormai una realtà consolidata. Dalla Riviera Romagnola alla Versilia, dalla Puglia alla Sicilia, gli stabilimenti balneari sono il cuore pulsante delle serate estive. I turisti non vogliono solo mare e relax, ma anche esperienze e socialità. Senza eventi serali, molti sceglieranno altre mete, lasciando la nostra costa senza quella linfa vitale che la tiene viva. Spegnere la musica significa spegnere l’economia locale. Significa costringere attività storiche a ridurre il personale o a non riaprire affatto. Significa mettere in difficoltà chi ha investito per rendere la nostra costa competitiva e attraente.

Giacomo Gelmi