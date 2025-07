Bretella per collegare la Virgiliana: "Al via il progetto, addio traffico"

Un significativo passo avanti nella realizzazione della nuova viabilità di Bondeno Ovest, un progetto strategico impegnato a creare una bretella di collegamento a ovest del centro abitato di Bondeno, connettendo la strada provinciale Virgiliana con la strada provinciale che collega il capoluogo a Scortichino in località Belfiore. Si procede. Serve annettere alcune aree private.

Una determina dirigenziale del comune, ha in questi giorni previsto l’affidamento di un incarico di supporto al Responsabile Unico del Progetto (Rup), l’Ingegnere Maria Orlandini, "per la gestione delle procedure di acquisizione delle aree private interessate dal tracciato della nuova infrastruttura". Questa acquisizione avverrà "mediante esproprio o cessione bonaria", nel rispetto delle normative vigenti. Ecco dunque che è stato affidato un incarico professionale, direttamente allo studio legale Gualandi e Minotti, avvocati di Bologna, per un importo complessivo di 26.938 euro.

"L’incarico – si legge nell’atto – si è reso necessario data la complessità delle attività e la mancanza di risorse interne all’Ufficio Tecnico comunale, già fortemente impegnato nella gestione di altri interventi" come la ricostruzione post-sisma, il ripristino degli eventi calamitosi del 2022, le opere Piani nazionale di resistenza e resilienza. "La scelta – viene spiegato – è ricaduta su professionisti esterni con comprovata esperienza nel settore".

L’approvazione del progetto definitivo della bretella di Belfiore, e le successive fasi di realizzazione, richiederanno la massima sollecitudine, data l’importanza strategica dell’opera per la viabilità locale. Sarà uno degli interventi più importanti dei prossimi mesi. Un lavoro che impegna gli enti da anni. Garantirà che il traffico resti fuori dal centro abitato.

L’opera, considerata di importanza strategica e di urgenza, ha ricevuto un finanziamento significativo. L’intervento totale ammonta infatti a 4.928.165 euro di cui 4.860.000, ovvero il 98,62% dell’intero costo, provengono dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2021-2027, con un contributo comunale di 68.165,21, ovvero 1,38% per spese già sostenute dal 2021. Questo finanziamento rientra in una più ampia linea d’azione per la viabilità provinciale e le infrastrutture di trasporto, sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione.

Claudia Fortini