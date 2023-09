Brilla la stella di Unife. Aumentano i fondi statali. E apre il Campus a Cona

di Federico Di Bisceglie

Le notizie sono due. La prima è legata all’apertura, a metà ottobre, del ‘campus’ universitario di Cona, realizzato dall’Università. E la seconda attiene alla straordinaria crescita dell’ateneo che si traduce in un plafond di fondo di funzionamento ordinario assolutamente cospicuo. Di questo, il Carlino aveva già dato notizia nei giorni scorsi. Ma ieri, la crescita del nostro ateneo – tra le più considerevoli a livello nazionale – è stata certificata dal quotidiano economico il Sole 24 Ore. In particolare, la variazione della quota base supera i 20 punti percentuali (la più alta in Italia), mentre la quota premiale si attesta sui dieci punti. In termini contabili, questo risultato si è tradotto in 109,2 milioni di euro di finanziamenti ministeriali. La quota assegnata a Unife passa dall’1,77% del finanziamento complessivo a tutte le università del 2022 al 1,89% del 2023, determinando un aumento del finanziamento da 35,4 milioni a 41,6 milioni di euro.

"Questo risultato – commenta il direttore generale dell’ateneo estense, Marco Pisano – conferma un trend di crescita e appetibilità del nostro ateneo davvero straordinario. Il nostro impegno in questo senso è quello di mantenere alte le nostre performance e fornire servizi agli studenti a 360 gradi, al più alto livello possibile". Pisano ha la visione pragmatica di chi guarda i risultati in prospettiva. Tant’è che, numeri alla mano, pensa già ai risultati da portare a casa quest’anno. "Attualmente – così Pisano – sono già oltre mille e duecento le iscrizioni al nostro ateneo per l’anno accademico in procinto di iniziare. Per cui, forti di queste potenzialità, contiamo addirittura di migliorare il risultato". A proposito di finanziamenti, arriviamo all’apertura del nuovo polo di Cona, dedicato agli studenti di Medicina. La data, quasi certamente, è lunedì 16 ottobre. Manca ancora l’ufficialità ma i lavori sono terminati e, commenta Pisano, "finalmente mettiamo gli studenti di Medicina in un ambiente formativo senz’altro più adatto al loro percorso". Era il 18 febbraio del 2021 quando, proprio su queste colonne, annunciavamo l’imminente avvio del cantiere per la grande opera. Un intervento da oltre undici milioni di euro. Il modello dell’edificio ha un impianto semplice, con due piani fuori terra, che si attesta a L su due lati del lotto, lasciando libera una gran parte a spazio verde. La superficie totale è di circa 5100 metri quadrati. Gli spazi, ripensati anche per le esigenze che la pandemia ha evidenziato, sono piuttosto ampi. Al piano terra infatti, il progetto prevedeva un’ampia sala conferenza che potrà ospitare ben 482 posti. La conformazione dell’aula, sarà modulare: alla bisogna sarà possibile utilizzare la sala conferenze anche come aula didattica. A proposito di spazi dedicati alla didattica, accanto alla sala conferenze, verranno realizzate due aule: una ospiterà 240 studenti mentre l’altra avrà una capienza massima di 190 persone. Il progetto definitivo, altamente innovativo sotto questo profilo, ha previsto la costruzione, oltre alle due sale studio, di una palestra a disposizione di studenti e del personale. Ora, ci siamo davvero.