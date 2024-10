Brillo al volante, l’amico si spaccia per avvocato

Uno viene sorpreso ubriaco al volante e l’altro si spaccia per avvocato pur essendo soltanto uno studente. È la singolare situazione che si sono trovati davanti carabinieri intorno all’una di notte di giovedì. Tutto è partito da una chiamata al 112 di un residente del centro che segnalava schiamazzi in piazza Travaglio. Giunti in piazza, i carabinieri hanno trovato una situazione apparentemente tranquilla: alcuni clienti infatti, si apprestavano a lasciare i locali che ormai erano in chiusura ma senza arrecare alcun disturbo. Pochi istanti, e l’attenzione dei militari viene richiamata da un’auto in sosta nella piazza: il motore era acceso e, a bordo del mezzo, l’autista suonava insistentemente il clacson mentre era intento a parlare con un uomo affacciato al finestrino. Un carabiniere, vista la scena, decide quindi di avvicinarsi per un controllo chiedendo all’autista di fornire la patente. L’uomo, un trentenne residente a Ferrara, pronunciando parole sconnesse, dapprima fornisce ai militari la carta di credito e, successivamente, il documento. La singolare condotta dell’uomo, unita al forte alito vinoso, porta i militari a sottoporlo ad alcol test. Mentre il trentenne era intento a scendere dall’auto, ecco che si avvicina con andatura barcollante il soggetto che, poco prima, era affacciato al finestrino della vettura. "Buonasera, sono un avvocato" afferma. Basterà poco ai militari per appurare che in realtà l’uomo, anche lui trentenne ferrarese, era soltanto uno studente iscritto alla facoltà di Giurisprudenza. Gli accertamenti si chiudono con la deuncia dell’automobilista perché positivo all’alcol test. Il sedicente ‘avvocato’ è stato inPer lo studente invece sanzionato per ubriachezza molesta e usurpazione di titoli.