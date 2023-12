Brindiam al Natale, Lirica e Beneficenza al Teatro Comunale di Ferrara

+Stasera, alle 21, si alzerà il sipario al teatro comunale “Arena”, in occasione del concerto “Brindiam al Natale”, attraverso il quale lirica e beneficenza si intrecceranno per un nobile scopo. Il concerto, promosso ed organizzato dall’associazione Volano Borgo Antico con il sostegno del Ristorante La Baracca di Volano, fa parte della rassegna Magie di Natale, organizzata dal Comune di Codigoro e dalla Pro Loco di Codigoro. Si esibiranno la soprano Elisa Bonora 8componente del Coro del Teatro Regio di Parma, professionista di notevole esperienza), il baritono Simone Zampieri e la pianista Maria Vittoria Primavera. Il ricavato dell’evento musicale sarà devoluto in beneficenza. L’ingresso è libero.