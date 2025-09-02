"Brindisi, scuola in crescita"

Remo Brindisi, nessun indirizzo chiuso: la scuola cresce nonostante gli attacchi", così interviene la prof Emma Felletti, collaboratore di Pierlia Stimolo, dirigente scolastico dell’istituto di Estensi. "C’è chi prova a raccontare una scuola in crisi, chi inventa indirizzi ’soppressi’ e chi cavalca le difficoltà per fare campagna elettorale – riprende –. Ma la realtà è un’altra: il Brindisi non arretra, anzi avanza. Da mesi assistiamo a una campagna fatta di mezze verità e titoli ad effetto. Qualcuno ha deciso che l’Istituto deve diventare il bersaglio per fare propaganda. Ma la verità è un’altra, ed è ora di dirla chiara: nessun indirizzo è stato soppresso, nessuna chiusura è in vista. Gli articoli che parlano di ’terze cancellate’ o di ’indirizzi fantasma’ sono costruzioni utili solo ad alimentare polemiche in vista delle amministrative. È un gioco sporco sulla pelle degli studenti e delle famiglie, che meritano rispetto. La dirigente ha rimesso ordine: l’accoglienza turistica non è mai stato un indirizzo autonomo, ma un percorso interno all’alberghiero, vivo e funzionante. Nel 2025/26 saranno attive due classi di accoglienza, oltre alle sezioni di cucina e sala. Altro che ’soppresso’: qui si cresce. Chi dipinge il Brindisi come una nave che affonda dimentica (o finge di dimenticare) un dato enorme. A settembre 30 studenti hanno lasciato altre scuole della provincia di Ferrara e Ravenna per iscriversi proprio qui".