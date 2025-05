Broadway, spettacolo corale. Oltre quindici interpreti, il Laboratorio è aperto

Ferrara si conferma una meta ideale per chi vuole godersi il weekend, in cui spicca l’atteso evento del Magnifico Corteo del Palio e altre importanti iniziative che animeranno la città. Ecco le iniziative per il fine settimana di oggi e domani.

Al Teatro Bianco, presso il Laboratorio Aperto, oggi e domani alle 21 andrà in scena ’Broadway’, uno spettacolo corale che coinvolge oltre quindici interpreti. Al Museo Archeologico Nazionale alle 15 “L’Ariosto Furioso”: visita animata ispirata all’Orlando Furioso. E stasera alle 20,45 in attesa della corsa dei cavalli di fine mese, il Palio di Ferrara entra nel vivo con il Magnifico Corteo.