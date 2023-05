Brodolini, più soci e dipendenti "Fatturato di oltre 60 milioni"

Cooperativa Brodolini, una delle più importanti realtà nel settore dei servizi di igiene ambientale attiva in Emilia-Romagna e Veneto e che ha la propria sede a Volania, ha chiuso il 2022 con un fatturato in crescita del 6,8% a oltre 60 milioni e 719 mila euro. La Cooperativa, nell’anno del suo mezzo secolo di attività, ha visto nel 2022 anche un lieve incremento del numero di dipendenti rispetto all’anno precedente che hanno superato quota 900. I dati sono stati presentati durante l’ultima assemblea dei soci che ha approvato il bilancio 2022. "Il 2022 è stato un anno particolarmente complesso – ha affermato Enrico Strambini, presidente di Cooperativa Brodolini – , soprattutto a causa dell’aumento dei costi energetici che hanno generato un forte impatto sulla gestione delle dieci sedi della Cooperativa e di oltre 780 mezzi a disposizione in cinque province tra Emilia-Romagna e Veneto. In tale contesto i risultati di crescita raggiunti sono ancora più significativi e i miei ringraziamenti non possono che essere rivolti all’intera squadra Brodolini, che ha portato avanti con determinazione e impegno un lavoro necessario per tutte le comunità in cui operiamo". Risultano essere continuo aumento anche coloro che credono in Cooperativa Brodolini: il numero di soci è attualmente di 444 persone, 29 in più solo nei primi cinque mesi del 2023 e oltre cinquanta in più nel 2022. Una delle ragioni è il dinamismo di una realtà che ha visto aggiudicarsi le importanti gare di gestione dei servizi ambientali a Modena e Bologna, ma che non ha smesso di investire: oltre 6 milioni e 200 mila euro nel 2022 tra cui più di 3 milioni e 850 mila euro in automezzi. "Il nostro patrimonio più importante – ha concluso il presidente Strambini – sono i dipendenti e i soci che fanno parte della squadra".